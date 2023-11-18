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Рэшфорд вернулся к тренировкам в сборной Англии. Он получил травму в матче с Мальтой, столкнувшись с Трентом

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Рэшфорд получил травму в матче Англии с Мальтой после нелепого столкновения с Трентом. Маркус покинул поле на 61-й минуте.

После игры Саутгейт заявил, что травма игрока «МЮ» не должна быть серьезной. Тренер сделал замену из осторожности. Похоже, Маркус действительно здоров.

Он вернулся к тренировкам вместе со своими товарищами по сборной.

Маркус прибыл в сборную позже остальных. Сообщалось, что приехать вовремя игроку помешали личные обстоятельства.

Но все же Рэшфорд вышел на поле с первых минут матча с Мальтой. В следующем туре квалификации Евро-2024 Англия сыграет с Северной Макидонией.

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