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Footy Headlines поделился концептом домашней формы «МЮ» на следующий сезон. В новом комплекте будет одна особенность

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Портал Footy Headlines опубликовал концепт домашней формы «Манчестер Юнайтед» на сезон 2024/25.

Первая важная деталь – смена спонсора. В сентябре «МЮ» объявил о новом спонсорском соглашении с американской технологической компанией Snapdragon, чей логотип будет красоваться на форме «дьяволов» со следующего сезона.

Footy Headlines пока не располагает информацией о том, как именно будет выглядеть новая форма «Юнайтед». Но одно известно точно – в дизайне будут использованы два оттенка красного цвета. Портал поделился концептом формы «МЮ»:

Это не первый случай, когда форма «Манчестер Юнайтед» сочетает в себе два оттенка красного. В последний раз такое произошло в сезоне 2016/17.

Ожидается, что комплект «дьяволов» на грядущий сезон будет официально представлен в начале июля 2024 года, когда сделка со Snapdragon вступит в силу.

Как вам такая задумка?

1 комментарий

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Жвачка Фергюсона
После Шевроле, кажется, что любой логотип будет прекрасно выглядеть
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