«МЮ» не сможет тратить деньги в январе из-за прихода Рэтклиффа

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» не будет тратить большие средства на приобретение новых игроков после начала январского трансферного окна, сообщает Sky Sports.

И это несмотря на предстоящее поглощение сэром Джимом Рэтклиффом, в ходе которого он купит 25% акций у Глейзеров.

Насколько известно Sky Sports, сэр Дэйв Брэйлсфорд в настоящее время проводит проверку деятельности клуба.

Ожидается, что Рэтклифф будет отвечать за футбольную деятельность, а Глейзеры откажутся от контроля впервые за 20 лет.