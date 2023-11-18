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«МЮ» не сможет тратить деньги в январе из-за прихода Рэтклиффа

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Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» не будет тратить большие средства на приобретение новых игроков после начала январского трансферного окна, сообщает Sky Sports.

И это несмотря на предстоящее поглощение сэром Джимом Рэтклиффом, в ходе которого он купит 25% акций у Глейзеров.

Насколько известно Sky Sports, сэр Дэйв Брэйлсфорд в настоящее время проводит проверку деятельности клуба.

Ожидается, что Рэтклифф будет отвечать за футбольную деятельность, а Глейзеры откажутся от контроля впервые за 20 лет.

 

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Что и следовало ожидать
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red hikkikomori
Ну и правильно, а то опять накупили бы бездарей, вроде Антони. надо сначала людей правильных назначить. Глейзеры давали бабки на трансферы и не малые, только толку от них особо не было
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