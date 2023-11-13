Встреча Рэшфорда с товарищами по сборной откладывается. Маркус рискует пропустить матч Англии с Мальтой

Маркус Рэшфорд получил вызов в сборную Англии на матчи отбора Евро-2024. Подопечные Саутгейта сразятся с Мальтой и Северной Македонией.

Рэшфорд, однако, рискует пропустить первую игру команды. Футбольная ассоциация подтвердила, что нападающий «Манчестер Юнайтед» отложил присоединение к команде по «личным причинам».

Как пишет The Telegraph, Маркус должен присоединиться к сборной на этой неделе. Сообщается, что футболист настроен сыграть с Мальтой, многое будет зависеть от того, как скоро он прибудет в расположение национальной команды.

Рэшфорда критикует Тен Хаг, тренер, однако, продолжает верить в то, что его подопечный наберет форму прошлого сезона.

Вне поля у англичанина дела идут не лучшим образом. После поражения в дерби Манчестер нападающий посетил ночной клуб, за что после извинился перед Тен Хагом. Недавно стало известно, что брата Маркуса арестовали по подозрению в домашнем насилии.

Пожелаем Рэшфорду скорее разобраться с личными проблемами и начать играть в футбол.