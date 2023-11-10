🙏 «Мы недовольны». Тен Хаг рассказал, когда Рэшфорда «прорвет»

Эрик тен Хаг прокомментировал непростую ситуацию, в которой оказался Маркус Рэшфорд в текущем сезоне.

«Он недоволен. Мы недовольны. Маркус возлагает большие надежды на этот сезон, но данный момент он явно в лучшей форме. И все же, он вернется.

Когда команда будет играть лучше, то и он станет лучше и будет забивать голы, - я уверен в этом.

Он живет командой и знает обо всем, что происходит. Рэшфорд вернется в нужное русло, и это может произойти очень скоро. Иногда для этого нужна только одна игра», - заявил тен Хаг.

Напомним, что Рэшфорд забил лишь один гол в текущем сезоне Премьер-лиги.