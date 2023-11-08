United Tweets
Блог

Сколько матчей пропустит Маркус Рэшфорд из-за красной карточки в Копенгагене?

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд был удален с поля за то, что наступил сопернику на ногу во время поражения от «Копенгагена» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» теперь пропустит поездку «красных дьяволов» в гости к «Галатасараю» в рамках Лиги чемпионов в среду, 29 ноября.

Однако, если УЕФА сочтет нарушение умышленным актом насилия, то дисквалификация 26-летнего футболиста будет продлена до матча с мюнхенской «Баварией» 12 декабря.

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, не будет оспаривать решение, поскольку это не только почти никогда не приводит к отмене наказания, но и может усугубить ситуацию.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий