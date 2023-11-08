Сколько матчей пропустит Маркус Рэшфорд из-за красной карточки в Копенгагене?

Маркус Рэшфорд был удален с поля за то, что наступил сопернику на ногу во время поражения от «Копенгагена» со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» теперь пропустит поездку «красных дьяволов» в гости к «Галатасараю» в рамках Лиги чемпионов в среду, 29 ноября.

Однако, если УЕФА сочтет нарушение умышленным актом насилия, то дисквалификация 26-летнего футболиста будет продлена до матча с мюнхенской «Баварией» 12 декабря.

«Манчестер Юнайтед», скорее всего, не будет оспаривать решение, поскольку это не только почти никогда не приводит к отмене наказания, но и может усугубить ситуацию.