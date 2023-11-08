Стало известно, почему Санчо удалили из командного чата в WhatsApp: все дело в одном неудачном сообщении💬💬💬

Или это фотошоп?

Английские таблоиды уверены, что после матча с «Фулхэмом» (победа «МЮ» 1:0) английского вингера удалили из командного чата в одном из мессенджеров.

«Повезло» - вот как Джейдон отреагировал на победу своего клуба. Сейчас такой твит отсутствует в аккаунте англичанина, возможно он уже его удалил, либо же кто-то решил еще больше обострить микроклимат в команде этим отфотошопленным скриншотом.

Вингер уже долгое время тренируется отдельно на базе академии «Манчестер Юнайтед». Daily Mail отмечает, что футболисту приходится запирать дверь, когда он переодевается, из-за правил, согласно которым игроки первой команды не должны пересекаться с футболистами академии.

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.