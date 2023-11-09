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Болельщик с флагом Палестины беспрепятственно бегал по полю на матче «МЮ»: он требовал остановить убийства детей

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Инцидент произошел во время матча ЛЧ.

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время игры «МЮ» в Лиге чемпионов.

Этот эпизод произошел во время первого тайма матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед». Из-за этого игра была ненадолго прервана, пока стюарды ловили и уводили с поля нарушителя.

Надпись на флаге, который болельщик вынес с собой, гласила: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся».

1 комментарий

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Артём Кочешев
а как же женщины и старики?
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