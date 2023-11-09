Болельщик с флагом Палестины беспрепятственно бегал по полю на матче «МЮ»: он требовал остановить убийства детей

Инцидент произошел во время матча ЛЧ.

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле во время игры «МЮ» в Лиге чемпионов.

Этот эпизод произошел во время первого тайма матча между «Копенгагеном» и «Манчестер Юнайтед». Из-за этого игра была ненадолго прервана, пока стюарды ловили и уводили с поля нарушителя.

Надпись на флаге, который болельщик вынес с собой, гласила: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся».