Черная полоса Маркуса Рэшфорда: за один вечер удалился в Лиге чемпионов, а брата и агента задержала полиция - за домашнее насилие😱😱😱

Ух, держись, Маркус.

Маркус Рэшфорд получил прямую красную карточку в матче с «Копенгагеном». «МЮ» остался в меньшинстве на 41-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов при счете 2:0 в свою пользу.

Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан Элиаса Йелерта. Арбитр Донатас Румшас после консультации с ВАР показал форварду «МЮ» прямую красную карточку.

В итоге «МЮ» упустил преимущество и в итоге проиграл матч 3:4.

А вскоре стало известно, что брат Маркуса Дуэйн задержан во Флориде по обвинению в домашнем насилии, об этом сообщили несколько источников, в частности TeleSport.

Отметим, что всеми агентскими делами Рэшфорда заведует его семья, именно Дуэйн является агентом футболиста. Более подробная информация о причинах задержания пока отсутствует.