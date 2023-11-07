«Манчестер Юнайтед» подпишет нового центрального защитника, если выздоровление Мартинеса затянется (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» может подписать нового центрального защитника уже в январе.

По информации Фабрицио Романо, решение «красных дьяволов» о подписании нового игрока будет зависеть от выздоровления Лисандро Мартинеса.

Игрок сборной Аргентины все еще восстанавливается после серьезной травмы стопы, которая не позволяет ему выйти на поле с конца сентября.

Если Мартинес вернется до конца года, то манкунианцы могут приостановить поиски. Но в случает задержки выздоровления, клуб будет искать нового центрального защитника.