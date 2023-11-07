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«Манчестер Юнайтед» подпишет нового центрального защитника, если выздоровление Мартинеса затянется (Фабрицио Романо)

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
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Фабрицио Романо
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«Манчестер Юнайтед» может подписать нового центрального защитника уже в январе.

По информации Фабрицио Романо, решение «красных дьяволов» о подписании нового игрока будет зависеть от выздоровления Лисандро Мартинеса.

Игрок сборной Аргентины все еще восстанавливается после серьезной травмы стопы, которая не позволяет ему выйти на поле с конца сентября.

Если Мартинес вернется до конца года, то манкунианцы могут приостановить поиски. Но в случает задержки выздоровления, клуб будет искать нового центрального защитника.

2 комментария

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Иванов Сергей
А как же топ Магвайр 😁
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