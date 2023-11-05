Как женский «Юнайтед» выступал в сезоне 23/24 на данный момент: форма, лучшие бомбардиры, позиция в лиге

Мужская команда «Манчестер Юнайтед», возможно, и неудачно начала сезон Премьер-лиги, но, по крайней мере, женская команда начала свою кампанию лучше.

Женская команда «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не проигрывает в этом сезоне женской Суперлиги 2023/24, выиграв две из четырех игр.

В этих матчах они забили 10 голов и пропустили всего четыре и сейчас занимают четвертую позицию.

Команда Марка Скиннера отстает на пять очков от лидера лиги «Челси» (WFC), сыгравшего на игру больше.

Однако «Манчестер Юнайтед» (WFC) не смог пройти квалификацию в женскую Лигу чемпионов УЕФА 23/24 после поражения от «ПСЖ» во втором отборочном раунде.

Английская нападающая Рэйчел Уильямс и нападающая сборной Франции Мелвин Малар являются лучшими бомбардирами команды, забив по три гола во всех соревнованиях.