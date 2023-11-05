«Если бы мы проиграли, то нас не видели бы 2-3 недели». Гари Невилл осудил Рэшфорда за организацию вечеринки после поражения в дерби

Или в день рождения можно?

Гари Невилл осудил решение Маркуса Рэшфорд устроить вечеринку в честь своего дня рождения после того, как «Юнайтед» проиграл «Сити».

Нападающего заметили в известном ночном клубе Chinawhite в центре Манчестера после поражения в дерби со счетом 0:3. Маркус развлекался почти до утра вместе с друзьями, несмотря на то, что на следующий день ему нужно было появиться на тренировке.

Выступая на Sky Sports, Невилл сказал:

«Итак, смотрите. Я говорил об этом в своей книге. Я не раз говорил об этом публично. Когда я был капитаном, если мы проигрывали в любом матче, то пропадали с радаров. Не говоря уж о манчестерском дерби! Если бы мы проиграли в дерби, то нас не видели бы 2-3 недели. Если мы проигрывали матч, вечеринки отменялись. Все просто. Это было мое правило. Это было правило других ребят в раздевалке. Тебя нельзя было видеть в общественном месте, если ты проиграл.

Если вы куда-то пойдете, то обязательно столкнетесь с людьми, которые заплатили большие деньги за то, чтобы посетить игру команды, и они не хотят видеть, как вы развлекаетесь и празднуете. Это вопрос отношения.

Я за то, чтобы парни наслаждались жизнью, но в такой вечер можно заказать еду домой, выпить бокал вина, пригласить друзей к себе. Но не здорово, если тебя видят в ночном клубе Манчестера после поражения в дерби. Я не думаю, что это правильно.

Эрик тен Хаг назвал это ошибкой, и я с ним согласен. Маркус родом из Манчестера. Я понимаю, что у него был день рождения и нужно продолжать радоваться жизни. Но это манчестерское дерби. Тебя только что обыграли со счетом 3:0, и фанаты не хотят слышать о том, как ты гуляешь и веселишься.

Если вы хотите избежать внимания прессы, жить как можно более спокойной жизнью, то вам нужно принимать разумные решения и не искать проблем».

К счастью, по информации от СМИ, этот конфликт уже исчерпан. Тен Хаг осудил поведение своего игрока, тот в ответ признал, что поступил неправильно и извинился.