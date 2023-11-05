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«Это жестокая правда». Рио Фердинанд удивился решению Тен Хага вновь дать Антони выйти в стартовом составе

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Пора оправдывать доверие.

«Разочарование болельщиков можно было не только почувствовать, но и услышать», — сказал Рио Фердинанд в эфире TNT Sports, анализируя победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» со счетом 1:0.

«В этом сезоне он сыграл 11 игр, и у него на счету 0 голов и 0 ассистов — для атакующего игрока этого недостаточно. Это жестокая правда.

У другой команды на фланге был 35-летний вингер. Если бы вы не знали его возраст или карьеру и оценивали только по сегодняшнему выступлению, каждый бы на 100% выбрал Виллиана на фоне Антони.

Он должен срочно стать лучше. Просто потому что если Гарначо окажется на скамейке запасных, а Антони выйдет в старте вместо него, Алехандро будет чесать затылок, думая: «Как этот парень может быть выше меня в иерархии?». Я бы точно поступил так.

Должна быть конкуренция. Если кто-то сидит на скамейке запасных, он должен знать, что игрок, вышедший вместо него, приносит пользу команде. А Антони этого не делает, он не влияет на игру. Это просто факт».

Действительно, Антони провел еще одну невнятную игру этого сезона, на этот раз на «Крэйвен Коттэдж». Ему не удалось каким-либо образом повлиять на атаку или результат. Фанаты «Юнайтед» уже не стесняются демонстрировать свое возмущение выступлениями вингера, за которого клуб заплатил £86 миллионов.

Интересно, когда терпение Тен Хага подойдет к концу.

3 комментария

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Тохир Анваров
Антони внебрачный сын Тен Хана😧
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Jim Korbett
Ещё большим безумием этот трансфер делает то, что они заплатили 100 млн не какому-нибудь середняку АПЛ, у которого есть деньги, а Аяксу - клубу из нидерландского чемпионата, который мало зарабатывает за сезон, ни на что не претендует и просто продаёт футболистов из академии. Им дай тридцатник, и они будут петь и танцевать.
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Дмитрий Штепа
Я бы этого Виллиана даже вместо Рэшфорда выбрал бы
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