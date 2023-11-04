🎪 Антони снова чудит против «Фулхэма». Бразилец привез контратаку и выбесил тен Хага 😡

Несмотря на победу «Манчестер Юнайтед», фанаты не могут пройти мимо очередного провального матча Антони, которого все чаще называют худшим трансфером в истории АПЛ.

Бразильский вингер не смог создать ни одного голевого момента.

Негативную реакцию фанатов вызвал и один нелепый эпизод, случившийся в первом тайме.

На 18-й минуте бразилец отправил Аарона Уан-Биссаку в забег в финальную треть, но...

Антони хотел выполнить передачу пяткой, но в итоге потерял мяч, что привело к опасной контратаке «Фулхэма».

А потом еще и пустился в неудачный подкат.

Некоторые журналисты подтвердили, что Эрик тен Хаг был в ярости от потери Антони, выразив свое недоумение лично игроку. Бруну также дал «втык» товарищу по команде.