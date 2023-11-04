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🎪 Антони снова чудит против «Фулхэма». Бразилец привез контратаку и выбесил тен Хага 😡

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Антони Антони
Футбол Футбол

Несмотря на победу «Манчестер Юнайтед», фанаты не могут пройти мимо очередного провального матча Антони, которого все чаще называют худшим трансфером в истории АПЛ.

Бразильский вингер не смог создать ни одного голевого момента.

Негативную реакцию фанатов вызвал и один нелепый эпизод, случившийся в первом тайме.

На 18-й минуте бразилец отправил Аарона Уан-Биссаку в забег в финальную треть, но...

Антони хотел выполнить передачу пяткой, но в итоге потерял мяч, что привело к опасной контратаке «Фулхэма».

А потом еще и пустился в неудачный подкат.

Некоторые журналисты подтвердили, что Эрик тен Хаг был в ярости от потери Антони, выразив свое недоумение лично игроку. Бруну также дал «втык» товарищу по команде.

9 комментариев

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Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
+12
0
+12
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Руслан1313
Бегунок Пельистри на две головы полезнее нежели Антони, который в свою очередь вообще бесполезен
+6
0
+6
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di Malkovich
Ответ Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
на свои 100 млн. вполне
+3
0
+3
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CoTTo
Ответ Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
Тен хаг неадекват что работая с ним в аяксе умудрился его купить за 100))))) типа незнаком с ним)
+3
0
+3
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v7zjq65jtq
Ответ Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
скромненько вы конечно на этого чудика отреагировали
+2
0
+2
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Артём Алиев
Начал сезон вполне неплохо. Но после перерыва и историей с той бабенкой, совершенно другой игрок.
+1
0
+1
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red hikkikomori
Ответ Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
Ну он из фавел, сам как-то в интервью рассказывал. У нас примерно такие типы - это гопота, учащаяся в ПТУ(хотя сейчас вроде ПТУ все уже к техникумам/колледжам присоединили), ошивающиеся в падиках и слушающие пацанский репчик и кстати тоже любящие приложиться кулаком по бабам(бабам - потому что среди такого контингента иммено бабы). Так что ничего удивительного в его поведении как в жизни, так и на поле (помню когда в школьные времена в футбол играли на соревнованиях у многих был такой менталитет что если проигрываешь и ничего не можешь противопоставить сопернику - то надо кого-то из их команды сломать)
+2
-1
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Валерий Рзянин
Ответ v7zjq65jtq
скромненько вы конечно на этого чудика отреагировали
А вдруг он у подъезда будет поджидать если узнает? От греха подальше)
0
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0
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Potsman Kazman
Ответ Валерий Рзянин
Смотрю на Антони и у меня одного складывается ощущение, что парень "немного" неадекват?!
Дефективный он 100%
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