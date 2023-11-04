«У нас был хороший матч. Мы быстро забили». Эрик тен Хаг заявил, что доволен игрой «Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»
Эрик тен Хаг признался, что доволен выступлением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом».
«Мы очень быстро забили в первом тайме (гол отменили из-за офсайда), поэтому можно сказать, что у нас был хороший матч от начала до конца.
Нам нужно такое отношение в каждой игре. Это то, что я сказал парням в раздевалке. Легких побед не будет, мы это знаем», - заявил тен Хаг.
Напомним, что «Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Бруно на 90-й минуте. После 11 туров у красных дьяволов 18 очков в турнирной таблице АПЛ.
Игра, менталка, слова, отсутствие целей.