United Tweets
Блог

«У нас был хороший матч. Мы быстро забили». Эрик тен Хаг заявил, что доволен игрой «Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг признался, что доволен выступлением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом».

«Мы очень быстро забили в первом тайме (гол отменили из-за офсайда), поэтому можно сказать, что у нас был хороший матч от начала до конца.

Man Utd news: Erik ten Hag snaps back at question after dramatic Fulham win - 'Did you see last season?'

Нам нужно такое отношение в каждой игре. Это то, что я сказал парням в раздевалке. Легких побед не будет, мы это знаем», - заявил тен Хаг.

Напомним, что «Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу Бруно на 90-й минуте. После 11 туров у красных дьяволов 18 очков в турнирной таблице АПЛ.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юрка
Кто нибудь видел футбол в исполнении МЮ сегодня?
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rufatik
Ответ юрка
Кто нибудь видел футбол в исполнении МЮ сегодня?
Последний раз футбол МЮ я видел в прошлом сезоне…
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rufatik
Катали вату весь матч и тут смело можно сказать что победа не заслуженна.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ola BP
МЮ при ТенХаге - середняк во всём.
Игра, менталка, слова, отсутствие целей.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Steppenwolf
У Юнайтед шесть отменённых голов с начала сезона, у Сити и Арсенала по одному, плюс то, что творится с пенальти назначенным и нет, плюс травмы и можно сделать вывод, что даже , если бы играли, как боги, всё равно не лидировали бы, т.к. фортуна пока жёстко против Юнайтед.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romani477
Кукуха слетела, на фото, он говорит ей прощай!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arm Rus
Ответ Rufatik
Последний раз футбол МЮ я видел в прошлом сезоне…
футбол был при САФе..а после него это барахтанье в Премьер Лиге
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Answer1
Какое именно отношение к игре? Пол команды как ходило пешком, так и ходит. Бегает только молодежь - Гарначчо и Пельистри, без агрессивного прессинга которого, момента Бруну бы не было. Сам Бруну выглядит выжатым, что не удивительно, от звонка до звонка играет с прошлого сезона, по кол-ву минут на поле он уже опережает большинство вратарей в Лиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
учись упорно
Тен Хага надо увольнять. Если он говорит что такая игра это нормально, значит всё движется не в том направлении
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ну, доволен и доволен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Макеев
Поживёт еще,отскочил от увальнения.Осталась Копенгаген в гостях обыграть также вымученно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий