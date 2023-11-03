😮 «Теперь Джуд крушит все на «Сантьяго Бернабеу». Рио Фердинанд поделился надежным инсайдом о причинах отказа Беллингема перейти в «МЮ»

Кто не рискнул, тот «Юнайтед».

Рио Фердинанд рассказал, почему Джуд Беллингем отказался перейти в «Манчестер Юнайтед».

В 2020 году «МЮ» изо всех сил пытался подписать англичанина и даже попросил сэра Алекса Фергюсона встретиться с игроком, чтобы провести ему экскурсию по тренировочной базе клуба. Тем не менее, это не убедило Беллингема в том, что «Юнайтед» - именно тот клуб, который ему нужен.

«Знаете, я слышал, что Джуд хотел получить гарантии того, что он будет играть в стартовом составе. И «Юнайтед» не был готов дать ему это. Информация поступила ко мне из очень хорошего источника.

Ему не дали заверений в том, что он будет всегда в основе. Джуд сказал им, что знает свою ценность и будет искать то место, где ему гарантировано дадут играть», - заявил Фердинанд.

Он ушел и доказал это. Теперь Беллингем крушит все на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что в июне Джуд Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 88,5 миллионов фунтов стерлингов