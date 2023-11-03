United Tweets
Блог

🥴 «Меня неправильно поняли». Тен Хаг заявил, что «МЮ» не может играть, как «Аякс». Теперь Эрику пришлось объясняться 🤦‍♂️

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Аякс Аякс
Футбол Футбол

На пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом» Эрик тен Хаг объяснил суть недавнего высказывания, которое напугало фанатов «Юнайтед».

Напомним, что голландец заявил, мол «МЮ» не может играть, как «Аякс» времен его правления.

Тен Хагу пришлось объясняться: «Мне кажется, что меня неправильно поняли. Я не могу сравнивать «МЮ» с «Аяксом», потому что у нас разные игроки.

Ten Hag on his Ajax quote: "I thought the explanation from my point of view was totally wrong"

«Я пришел сюда со своей философией, основанной на владении, но и с идеей совмещения с ДНК «Юнайтед». Нужно привить этот подход игрокам и персоналу. В прошлом году мы видели, что из этого может получиться. Мы играли в очень хороший футбол.

Сейчас СМИ думают, что я изменил подход к игре, отдав предпочтение длинным мячам. Нет, это не так. Я не для этого покупал Андре Онана. Мы хотим играть внизу».

А может стоить изменить подход?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Хромин
до низа осталось не так много игр
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
конечно МЮ не сможет играть как Аякс, там были все бойцы, а в МЮ только ЭТХ и Спинер, остальные Магваеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий