🥴 «Меня неправильно поняли». Тен Хаг заявил, что «МЮ» не может играть, как «Аякс». Теперь Эрику пришлось объясняться 🤦‍♂️

На пресс-конференции перед матчем с «Фулхэмом» Эрик тен Хаг объяснил суть недавнего высказывания, которое напугало фанатов «Юнайтед».

Напомним, что голландец заявил, мол «МЮ» не может играть, как «Аякс» времен его правления.

Тен Хагу пришлось объясняться: «Мне кажется, что меня неправильно поняли. Я не могу сравнивать «МЮ» с «Аяксом», потому что у нас разные игроки.

«Я пришел сюда со своей философией, основанной на владении, но и с идеей совмещения с ДНК «Юнайтед». Нужно привить этот подход игрокам и персоналу. В прошлом году мы видели, что из этого может получиться. Мы играли в очень хороший футбол.

Сейчас СМИ думают, что я изменил подход к игре, отдав предпочтение длинным мячам. Нет, это не так. Я не для этого покупал Андре Онана. Мы хотим играть внизу».

А может стоить изменить подход?