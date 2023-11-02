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«Манчестер Юнайтед» ответил на слухи о скором увольнении Тен Хага. У клуба есть четкая позиция

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Фабрицио Романо
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» в двух последних матчах проиграл со счетом 0:3. «Дьяволы» уступили «Сити» в дерби и не справились с «Ньюкаслом» в матче Кубка лиги.

The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в клубе сообщил, что после неудачных выступлений команды будущее Тен Хага в «Юнайтед» оказалось под угрозой. Как пишет издание, руководство задумалось над увольнением Эрика. Заменить голландца могут Рубен Аморим или Зинедин Зидан.

Но у Фабрицио Романо информация другая. Итальянский инсайдер сообщил на своей странице:

«Манчестер Юнайтед» отрицает какие-либо идеи или контакты по замене Эрика тен Хага на посту главного тренера.

Источники в клубе гарантируют, что сообщения о новом тренере являются категорически ложными».

На защиту голландца встал Руни. Уэйн считает, что футболисты «Юнайтед» должны разделить с тренером ответственность за результаты команды.

А вы верите в Тен Хага?

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