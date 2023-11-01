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Где сэр Джим Рэтклифф находится среди самых богатых людей на Земле

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Сэр Джим Рэтклифф близок к приобретению 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед» после нескольких месяцев переговоров.

Ожидается, что сделка, при условии одобрения совета директоров, возложит на британского бизнесмена ответственность за футбольные операции над Глейзерами.

По данным Bloomberg, состояние Рэтклиффа на данный момент оценивается в 16,3 миллиарда долларов, что делает его 105-м самым богатым человеком в мире.

71-летний мужчина известен как основатель, председатель и владелец контрольного пакета акций химической компании INEOS Group, которая является источником большей части его богатства.

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