Тен Хаг был очень разочарован поражением в дерби. После матча тренер придумал жесткое наказание для игроков

Не такого исхода он ждал.

«Манчестер Юнайтед» пережил еще одно разочарование, проиграв в манчестерском дерби на «Олд Траффорд» со счетом 0:3. На фоне неудачного старта сезона 2023/24 это поражение стало особенно болезненным для тренера и игроков.

По информации от инсайдера Нила Кастиса из The Sun, после финального свистка Эрик тен Хаг был «разгневан» тем, как его команда сдалась после первого гола в свои ворота.

В качестве наказания и дополнительной мотивации голландский тренер заставил игроков слушать, как «Манчестер Сити» бурно празднует победу в соседней раздевалке, и фанатов соперников, восхваляющих свою команду.

Тен Хаг планировал дать футболистам выходной на следующий день, но, естественно, после такой игры им было сказано явиться на базу.

Кто знает, поможет ли это манкунианцам взять себя в руки.