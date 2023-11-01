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Тен Хаг был очень разочарован поражением в дерби. После матча тренер придумал жесткое наказание для игроков

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Не такого исхода он ждал.

«Манчестер Юнайтед» пережил еще одно разочарование, проиграв в манчестерском дерби на «Олд Траффорд» со счетом 0:3. На фоне неудачного старта сезона 2023/24 это поражение стало особенно болезненным для тренера и игроков.

По информации от инсайдера Нила Кастиса из The Sun, после финального свистка Эрик тен Хаг был «разгневан» тем, как его команда сдалась после первого гола в свои ворота.

В качестве наказания и дополнительной мотивации голландский тренер заставил игроков слушать, как «Манчестер Сити» бурно празднует победу в соседней раздевалке, и фанатов соперников, восхваляющих свою команду.

Тен Хаг планировал дать футболистам выходной на следующий день, но, естественно, после такой игры им было сказано явиться на базу.

Кто знает, поможет ли это манкунианцам взять себя в руки.

29 комментариев

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Neron
Ответ Максим Смирнов
Тен Хаг наказал себя сам тем фактом, что выгнал из команды одного из лучших вратарей АПЛ. Теперь будет ближе к серединке таблицы болтаться, как того и заслуживает
А почему один из лучших вратарей АПЛ никому не нужен?
+3
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j9k4s6mx67
Пусть каждый игрок на звонок и на будильник себе поставить празднование Сити! До конца сезона! Почему на заводе если ты косячишь тебя лишают часть зп, а в футболе если проиграешь нет! Вед это та же работа, только на поле! Отдубасил бы всех игроков МЮ в раздевалке! Косоногие
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Иванов Сергей
А так им и надо бездельникам
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DimanYNWA
Ответ j9k4s6mx67
Пусть каждый игрок на звонок и на будильник себе поставить празднование Сити! До конца сезона! Почему на заводе если ты косячишь тебя лишают часть зп, а в футболе если проиграешь нет! Вед это та же работа, только на поле! Отдубасил бы всех игроков МЮ в раздевалке! Косоногие
то, что на заводе лишают зарплаты - это неправильно, и возможно незаконно. лишать можно премиальных, и это в футболе часто
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ArnoNeputevy
Такие методы работают, только если применяются очень редко. А Тен Хаг перегибает палку. Они не виноваты, что проиграли: соперник просто намного сильней. И тренер у соперника сильней.
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and-ratnik
Это методы тренера Аякса, где он бог для неизвестных игроков. А здесь клуб миллионеров, у которых жизнь удалась), а игра - просто игра, проигранная или выигранная - не важно.
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MajestySport
Думал заставил извиняться перед ним на камеру
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Иванов Сергей
А они после поражения едут в ночной клуб ДР отмечать как Рэшфорд 😁
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Neron
По команды бесхребетные сопляки, продать бы их всех! В пустыню!
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Neron
Какой тиран! Айайай! Бедные ребятки и так расстроились, почти плакали, а этот ирод такое устроил! Изверг!
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mp3yourhead
Повторяется тренеришка. Повторяется.
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Azamat Kaz
Это The Sun, дальше можно не читать 🤣
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Иванов Сергей
Нужно разогнать вообще всех и построить полностью новую команду, но это обойдётся минимум в 1 миллиард
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Greenteller1
Да причем здесь наказания? На самом деле вся проблема не столько в наказании, сколько в понимании важности самого матча. Именно не понимании, а осознании. Да люди понимают, что матч важен, но не осознают всю степень ответственности. А потому накажи их как хочешь все будет с гуся вода. Наказывать надо по больному, а для этого надо найти больное для каждого в отдельности. Но думается мне, что для людей в этом нынешнем поколении, это комфорт и бабки. А потому наказывать надо именно этим. И эти проигрыши обидно очень. Мне обидно. Какая-то яма что.
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Caballero del honor
Не поможет, конечно. Там играть некому. Игроков мирового уровня практически нет.
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Андрей Тишкович
Надеюсь Тен Хаг не забыл заставить их вытащить наушники из ушей
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Иванов Сергей
Ответ j9k4s6mx67
Пусть каждый игрок на звонок и на будильник себе поставить празднование Сити! До конца сезона! Почему на заводе если ты косячишь тебя лишают часть зп, а в футболе если проиграешь нет! Вед это та же работа, только на поле! Отдубасил бы всех игроков МЮ в раздевалке! Косоногие
Пусть каждый игрок на звонок и на будильник себе поставить празднование Сити! До конца сезона!
🤭👍
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Тюменский медвежонок
Ответ j9k4s6mx67
Пусть каждый игрок на звонок и на будильник себе поставить празднование Сити! До конца сезона! Почему на заводе если ты косячишь тебя лишают часть зп, а в футболе если проиграешь нет! Вед это та же работа, только на поле! Отдубасил бы всех игроков МЮ в раздевалке! Косоногие
что за бред вы написали про "завод"? "косяк" на заводе - это если пришел пьяный и тебя по делу лишают или штрафуют и порой даже увольняют, за косяки на производстве в плане "технически" никого не лишают денег.
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Иванов Сергей
Ответ Максим Смирнов
Тен Хаг наказал себя сам тем фактом, что выгнал из команды одного из лучших вратарей АПЛ. Теперь будет ближе к серединке таблицы болтаться, как того и заслуживает
Согласен, Онана это кадр ещё тот 😁
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Евгений Блажес
Ответ Neron
А почему один из лучших вратарей АПЛ никому не нужен?
Потому что у него зарплата в МЮ выше в 3 раза, чем получают топовые вратари.
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And we're heading for a shootout!
Ответ Иванов Сергей
А они после поражения едут в ночной клуб ДР отмечать как Рэшфорд 😁
Мне удивительно такое читать.
Вот допустим, я за неделю до события предложил друзьям где-то собраться потусить на мой день рождения. Но тут на работе происходит какой-то 3,143децок, притом я не являюсь единственным источником проблемы и не могу помочь её решить, даже если останусь там подольше, ибо поезд ушел.
В этом случае какова она - моя правильная реакция? Всё отменить и ехать домой тухнуть? Сразу после игры ехать на базу тренькать, хотя счёт уже на табло?
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Alimosha
Ответ MajestySport
Думал заставил извиняться перед ним на камеру
Это уже старое наказание,потеряла свою силу ,так сказать
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Stretford End
Ответ and-ratnik
Это методы тренера Аякса, где он бог для неизвестных игроков. А здесь клуб миллионеров, у которых жизнь удалась), а игра - просто игра, проигранная или выигранная - не важно.
такие же миллионеры играют за ситей и ливерпуль, но им почему то важно, выигранна игра или нет.
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