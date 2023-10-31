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Тен Хаг пропустит пресс-конференцию перед матчем «МЮ» в Кубке лиги. Будет ли тренер наказан за это?

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом». Тен Хаг решил не общаться с прессой перед кубковым матчем «красных дьяволов», сообщает Chronicle.

Как пишет Manchester Evening News, тренер решил отказаться от пресс-конференции, чтобы избежать неудобных вопросов о текущем положении «МЮ». Помимо проблем на поле, у команды есть трудности в раздевалке: конфликт Тен Хага и Санчо, громкая история вокруг Антони, продажа клуба и далее по списку.

К счастью, никаких санкций за решение Эрика не последует. Голландец имел полное право отказаться от общения с журналистами. В отличие от Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов, тренеры не обязаны проводить пресс-конференции перед матчами Кубка лиги. 

Клопп, например, перед играми турнира обычно отправляет к журналистам своего помощника. Как правило тренеры не общаются с журналистами на первых стадиях Кубка лиги и выходят к прессе ближе к финалу.

Как закончится матч «МЮ» и «Ньюкасла»?

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