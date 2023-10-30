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Антони был разочарован решением Тен Хага в манчестерском дерби и не скрывал этого

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Эрик тен Хаг произвел замену на 73-й минуте манчестерского дерби, выпустив Гарначо вместо Хейлунда.

Антони повесил голову, похоже, он был очень расстроен таким решением главного тренера. Вероятно, он ожидал, что Тен Хаг даст шанс ему, а не аргентинцу.

Когда бразилец все-таки вышел на поле за несколько минут до конца игры, его чуть не удалили за жестокий подкат на Доку.

«Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 0–3, за «Сити» забили Холанд (дважды) и Фоден.

3 комментария

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Ложный Латераль
Эпизод, в котором Антони от бессилия против дриблинга соперника лупит его по ногам, причем стоя, даже не подкат - это олицотвориение всей ситуации в МЮ. Даже у персональных фанатов тен Хага сдают нервы. И приколы про очищение чемпионшипом уже не кажутся каким то сюром
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Бардак в команде
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Axmat Cecenov
Мне интересно, уволят ли тренера если МЮ не выйдет из группы ЛЧ. А, там они не выйдут, такой МЮ может не выиграть в гостях у Галатасарай и Копенгаген. А,Баварии они проиграет и дома
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