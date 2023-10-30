Антони был разочарован решением Тен Хага в манчестерском дерби и не скрывал этого

Эрик тен Хаг произвел замену на 73-й минуте манчестерского дерби, выпустив Гарначо вместо Хейлунда.

Антони повесил голову, похоже, он был очень расстроен таким решением главного тренера. Вероятно, он ожидал, что Тен Хаг даст шанс ему, а не аргентинцу.

Когда бразилец все-таки вышел на поле за несколько минут до конца игры, его чуть не удалили за жестокий подкат на Доку.

«Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 0–3, за «Сити» забили Холанд (дважды) и Фоден.