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«Нет времени ждать». Рэшфорд высказался в преддверие манчестерского дерби

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Верит в команду.

«В футболе бывает всякое, − сказал Маркус Рэшфорд в интервью клубному СМИ. − Я не думаю, что мы играем на максимуме своих возможностей, но мы только что выиграли три матча».

«Помню, как в прошлом сезоне, перед домашним матчем с «Ливерпулем», мы были не в лучшей форме, но в большой игре нашли ответ. Мы будем стремиться к такой форме снова. Если сможем добиться этого и победить, мы будем счастливы».

«Вижу сходство [с матчем против «Ливерпуля»]. У нас есть мужество и желание бороться в каждом матче, и нам необходимо набирать очки. Нам нужно двигаться вверх по таблице АПЛ, нет времени ждать».

В этом сезоне «МЮ» показывает не лучшую игру, но матч против «Сити» сейчас − отличная проверка команды Тен Хага. В прошлом сезоне на «Олд Траффорд» победили «красные дьяволы», а Рэшфорд забил гол. Может повторит?

1 комментарий

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ДедаДома.нет
Почему-то верится в МЮ.
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