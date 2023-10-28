«Нет времени ждать». Рэшфорд высказался в преддверие манчестерского дерби

Верит в команду.

«В футболе бывает всякое, − сказал Маркус Рэшфорд в интервью клубному СМИ. − Я не думаю, что мы играем на максимуме своих возможностей, но мы только что выиграли три матча».

«Помню, как в прошлом сезоне, перед домашним матчем с «Ливерпулем», мы были не в лучшей форме, но в большой игре нашли ответ. Мы будем стремиться к такой форме снова. Если сможем добиться этого и победить, мы будем счастливы».

«Вижу сходство [с матчем против «Ливерпуля»]. У нас есть мужество и желание бороться в каждом матче, и нам необходимо набирать очки. Нам нужно двигаться вверх по таблице АПЛ, нет времени ждать».

В этом сезоне «МЮ» показывает не лучшую игру, но матч против «Сити» сейчас − отличная проверка команды Тен Хага. В прошлом сезоне на «Олд Траффорд» победили «красные дьяволы», а Рэшфорд забил гол. Может повторит?