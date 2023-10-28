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Несколько игроков «Ман Юнайтед» хотят переспать с порноактрисой – она сама их спалила

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«Манчестер Юнайтед» умеет удивлять как на поле (например, внезапными поражениями середнякам), так и за его пределами (например, скандалами из-за дисциплины). И одна из свежих новостей про «МЮ» вряд ли понравится Эрику тен Хагу.

Похоже, футболисты «Юнайетед» хотят переспать с порноактрисой Скай Бри. «В последнее время мне писало очень много футболистов. Были даже сообщения от игроков «МЮ» – они довольно известные. Что, черт возьми, происходит?» – заявила 24-летняя американка.

14 комментариев

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Семён Жуйло
Один раз живём. Я бы тоже не отказался.
+25
0
+25
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Илья Добрый
Хорошо, что не с порноактерами.
+16
-1
+15
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Bob_Stone
А потом Она Встретит того ЕДИНСТВЕННОГО ради которого бросит это дело 😀
+12
0
+12
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Нургалиев Разрешил
Что такого? Может, они по любви
+6
0
+6
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Fynshy1991
Ответ Bob_Stone
А потом Она Встретит того ЕДИНСТВЕННОГО ради которого бросит это дело 😀
Гринвуда?
+5
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+5
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Александр Рабонов
А где само палево?)) какая-то третьесортная актриса говорит что те и те ее хотят) Никогда такого не было чтобы какая-то ноунейм актриса из порно категории б пыталась набить себе цену говоря о том какие у нее состоятельные ухажеры)))
+3
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+3
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Александр Гуцалов
А где "дружеские сообщения"?!)
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AJIewka Enjoy!
Пойду заценю)
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Павел Орлов
А что должно происходить когда ты порноактриса)) чему она удивляется-то?
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Wasilij Petrow
Так она вовсе не жалуется, скорее приятно удивлена. Это же ее хлеб на платформе OnlyFans. «Кстати, я никого из них не виню. Я слушаю всех игроков».
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Леха Нету
пупок к грудям ближе, чем к паху. как такое возможно?
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Иван Балашов
Ответ Bob_Stone
А потом Она Встретит того ЕДИНСТВЕННОГО ради которого бросит это дело 😀
И перестанет это делать. Вообще
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Гекдениз Кардениз
Ответ Семён Жуйло
Один раз живём. Я бы тоже не отказался.
да она их не почувствует как Ман Сити МЮ
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Сергей Павлов
Ответ Семён Жуйло
Один раз живём. Я бы тоже не отказался.
Переспать с игроком МЮ?)))
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