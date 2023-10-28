Несколько игроков «Ман Юнайтед» хотят переспать с порноактрисой – она сама их спалила

«Манчестер Юнайтед» умеет удивлять как на поле (например, внезапными поражениями середнякам), так и за его пределами (например, скандалами из-за дисциплины). И одна из свежих новостей про «МЮ» вряд ли понравится Эрику тен Хагу.

Похоже, футболисты «Юнайетед» хотят переспать с порноактрисой Скай Бри. «В последнее время мне писало очень много футболистов. Были даже сообщения от игроков «МЮ» – они довольно известные. Что, черт возьми, происходит?» – заявила 24-летняя американка.