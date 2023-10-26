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🙌 «Он идеально подошел бы «МЮ». В Англии нашли замену тен Хагу. Речь идет о тренере, который четыре раза брал Лигу чемпионов 😱

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В британских СМИ продолжают обсуждать возможные кадровые перестановки в «Манчестер Юнайтед». Кандидатов много, но особенно интересна кандидатура главного тренера мадридского «Реала».

«Анчелотти привносит некое изящество в любую команду, которое напоминает величественную родословную и безусловную уважение. Это те вещи, в которые болельщики «Манчестер Юнайтед» хотели бы верить. Это традиции и черты, которые идут рука об руку с тем, о чем они все говорят.

Очевидно, что в последние годы мы изо всех сил пытались понять, что такое идентичность «Манчестер Юнайтед», но у Анчелотти есть четкая фигура, поэтому я могу понять, когда некоторые фанаты ждут этого назначения.

Я думаю, что он идеально подошел бы «МЮ». Но клуб не собирается менять тренера в ближайшее время. Верить в тен Хага – это их философия», – заявил обозреватель Give Me Sport Дин Джонс.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку в Премьер-лиге, проиграв четыре из девяти игр.

Ожидается, что Карло Анчелотти покинет Мадрид после этого сезона.

16 комментариев

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Павел Фомичёв
Ясно же уже, что после Реала уйдёт тренировать сборную Бразилии
+17
0
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FortMinor
лучше попробовать Зидана
+8
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*Vladko*
Было бы интересно. Прям крайне интересно.
+8
-2
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Ваня Лазарець
Ответ Ростислав Романенко
Сеньор уже слишком немолод для "МЮ". Тут я скорее придерживаюсь мнения, что надо тен Хаага оставлять и дать ему время (сравнивая с САФом, который в свое время шел на увольнение). Голландец трофей выиграл, в ЛЧ клуб вывел. Есть проблемы - но вполне решаемые. Не стоит ломать и переделывать велосипед, который едва-едва перестал падать каждые 20 секунд.
вау вииграл целий КАЛ вибив при этом гигантов типа Чарльтона и Ньюкасла, при этом спустив 400лямов на своих дружков из Эридивизии, это тоже сравнивал с САФом?
+3
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Ростислав Романенко
Сеньор уже слишком немолод для "МЮ". Тут я скорее придерживаюсь мнения, что надо тен Хаага оставлять и дать ему время (сравнивая с САФом, который в свое время шел на увольнение). Голландец трофей выиграл, в ЛЧ клуб вывел. Есть проблемы - но вполне решаемые. Не стоит ломать и переделывать велосипед, который едва-едва перестал падать каждые 20 секунд.
+3
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GloryReal
В итоге назначат очередного рангника.
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shunbal-bet
успокойтесь мечтатели он уже ушел в сборную Бразилии. Лучше дайте Тен Хагу время на перестройку и будет все хорошо, а что если бы Фергюсону не дали то самое время и поперли бы, как сейчас хотят Эрика выгнать? Целой эпохи не было бы, так что порой нужно терпение

А объективно если менять сейчас, то только на Зизу
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Коробкин
Ответ Павел Фомичёв
Ясно же уже, что после Реала уйдёт тренировать сборную Бразилии
Понятно только, что у Карло в руках точно ещё побывает великое или останется в Реале. Там и о продлении контракта были новости.
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Snów
Насколько знаю, Анчелотти был одним из приоритетных вариантов сэра Алекса в качестве своего преемника. Но не срослось.
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di Malkovich
"Губа не дура!" (ц)
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S2Pac
Один некий обозреватель сказал, а, оказывается, уже в целой Англии нашли замену тен Хагу, удивительно…
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SAKE01
Для МЮ хватить Давиде Анчелоти ,все равно хуже Тен Хага не будет
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Aslan
Я согласен!
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Геннадий Чеботарев
заберите его прямо сейчас!
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Aslan
Ответ FortMinor
лучше попробовать Зидана
Не захочет…
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