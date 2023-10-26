🙌 «Он идеально подошел бы «МЮ». В Англии нашли замену тен Хагу. Речь идет о тренере, который четыре раза брал Лигу чемпионов 😱

В британских СМИ продолжают обсуждать возможные кадровые перестановки в «Манчестер Юнайтед». Кандидатов много, но особенно интересна кандидатура главного тренера мадридского «Реала».

«Анчелотти привносит некое изящество в любую команду, которое напоминает величественную родословную и безусловную уважение. Это те вещи, в которые болельщики «Манчестер Юнайтед» хотели бы верить. Это традиции и черты, которые идут рука об руку с тем, о чем они все говорят.

Очевидно, что в последние годы мы изо всех сил пытались понять, что такое идентичность «Манчестер Юнайтед», но у Анчелотти есть четкая фигура, поэтому я могу понять, когда некоторые фанаты ждут этого назначения.

Я думаю, что он идеально подошел бы «МЮ». Но клуб не собирается менять тренера в ближайшее время. Верить в тен Хага – это их философия», – заявил обозреватель Give Me Sport Дин Джонс.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку в Премьер-лиге, проиграв четыре из девяти игр.

Ожидается, что Карло Анчелотти покинет Мадрид после этого сезона.