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Поддержка Бобби Чарльтона спасла карьеру Фергюсона в «МЮ». Об этом говорил сам сэр Алекс

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Из жизни ушел сэр Бобби Чарльтон. Легенде «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии было 86 лет. Экс-форвард играл за «красных дьяволов» 17 лет.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон провел еще 39 лет в структуре «МЮ» в качестве директора клуба.

Именно ему поклонники «Юнайтед» обязаны успехами Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды.

В интервью 2017 года сэр Алекс рассказал, как сильно в начале карьеры ему помог Чарльтон:

«В «Юнайтед», особенно в первые годы, мне было очень приятно осознавать, что Бобби на моей стороне. Я никогда не старался выслужиться перед ним, но он помог мне в самом начале, посоветовав совету директоров подписать меня в качестве тренера. Я всегда чувствовал, что он на моей стороне.

В мрачные времена он часто говорил мне: «С тобой все будет в порядке. Ты поступаешь правильно». В течение нескольких месяцев после нашего поражения от «Манчестер Сити» со счетом 1:5 в сентябре 1989 года я чувствовал себя немного уязвимым. Поддержка Бобби, особенно в этот период, имела для меня большое значение.

Его мнение имело большой вес в клубе, кроме того, несколько удачно подобранных им слов подняли мне настроение. Каждому лидеру нужен такой союзник».

Матч против «Шеффилда» «Манчестер Юнайтед» начнет с минуты молчания в память о сэре Бобби Чарльтоне.

Спасибо за все, легенда.

2 комментария

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Ignatius Riley
17 лет карьеры в клубе, плюс много лет трудился на благо клуба. Настоящая легенда. Хоть и ушёл в почтенном возрасте, но всё равно грустно...
+5
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+5
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Карма такая карма
Светлая память, сэру Чарльтону.
0
0
0
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