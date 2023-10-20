Маленький фанат попросил Тен Хага описать, каково это — быть тренером «МЮ». Эрику хватило трех слов

Догадаетесь каких? 😄

«Манчестер Юнайтед» переживает нелегкие времена. Игроки один за другим выбывают из-за травм, Санчо выбыл из состава из-за конфликта с тренерским штабом, а результаты на старте сезона оставляют желать лучшего.

Разочарованные фанаты по доброй традиции уже начали выпроваживать Эрика тен Хага, но главный тренер никуда не собирается. Руководство «красных дьяволов», по информации от СМИ, полностью удовлетворено работой голландца, и его не винят в плачевном начале сезона. Напротив, в нем видят тренера, который озаглавит новую эпоху клуба.

Эрик успешно справляется с давлением и, кажется, действительно чувствует себя на своем месте. На днях маленький фанат поинтересовался у босса команды, каково это — быть во главе «Юнайтед», и Тен Хагу потребовалось лишь три слова, чтобы описать свои чувства.

«Отлично. Великолепно. Восхитительно», — сказал тренер с радостной улыбкой на лице.

За кадром сотрудница клуба добавила: «Ему нравится приходить на работу каждый день».

И нет причин не верить Эрику.