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«Я бы выбрал Магуайра, а не Варана и Линделефа»: фанаты «МЮ» снова любят Магуайра?

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Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Защита является главной проблемой «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, поскольку «красные дьяволы» продолжают забивать голы.

Харри Магуайр хорошо отыграл за сборную Англии и получил порцию комплиментов от фанатов. 

Болельщики «Олд Траффорд» считают, что у бывшего капитана все-таки есть будущее в клубе благодаря его стойкости.

«Если Магуайр сможет вернуться к своей форме сезона 20/21, это может быть только хорошо для нас».

«Я чувствую, что мы плохо обращались с Магуайром — он стал козлом отпущения, кем-то, на кого кучка разгневанных и разочарованных болельщиков может наброситься. Он никогда не получал травм, он абсолютно предан своему делу, он храбрый и на самом деле очень хороший игрок. Я бы выбрал Магуайра вместо Варана и Линделефа».

"Заслуживает старта против своего бывшего клуба ("Шеффилд Юнайтед" в субботу). Линделеф, надеюсь, сядет на скамейку запасных".

 

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