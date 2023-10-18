«Я бы выбрал Магуайра, а не Варана и Линделефа»: фанаты «МЮ» снова любят Магуайра?

Защита является главной проблемой «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, поскольку «красные дьяволы» продолжают забивать голы.

Харри Магуайр хорошо отыграл за сборную Англии и получил порцию комплиментов от фанатов.

Болельщики «Олд Траффорд» считают, что у бывшего капитана все-таки есть будущее в клубе благодаря его стойкости.

«Если Магуайр сможет вернуться к своей форме сезона 20/21, это может быть только хорошо для нас».

«Я чувствую, что мы плохо обращались с Магуайром — он стал козлом отпущения, кем-то, на кого кучка разгневанных и разочарованных болельщиков может наброситься. Он никогда не получал травм, он абсолютно предан своему делу, он храбрый и на самом деле очень хороший игрок. Я бы выбрал Магуайра вместо Варана и Линделефа».

"Заслуживает старта против своего бывшего клуба ("Шеффилд Юнайтед" в субботу). Линделеф, надеюсь, сядет на скамейку запасных".