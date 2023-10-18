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«Юнайтед» установил цену на Гринвуда. Заинтересованным сторонам придется немало заплатить

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Его контракт действует до 2025 года.

Во время летнего трансферного окна Мэйсон Гринвуд перешел в аренду в «Хетафе».

По данным The Express, независимо от того, как форвард проявит себя в Ла Лиге, 22-летнему футболисту сообщили, что он больше никогда не сыграет за «Юнайтед».

Следующим летом «красные дьяволы» хотят продать Гринвуда, причем Team Talk утверждает, что в случае удачной кампании клуб может выручить от его продажи от 20 до 25 млн евро.

Не исключено, что он переедет в Испанию на постоянной основе, так как, по сообщениям, ему там очень нравится. «Севилья» также выражает заинтересованность в покупке англичанина.

Последний матч за «Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сыграл в январе 2022 года. Тогда же его обвинили в сексуальном и физическом насилии, а также в нападении на свою девушку. Она разместила в социальных сетях фотографии физических последствий, а также аудиозапись одного из нескольких инцидентов, которые произошли с ней.

Впоследствии Гринвуда обвинили в попытке изнасилования, нанесении телесных повреждений, а также в контролирующем и принуждающем поведении. «Юнайтед» отстранил игрока от тренировок.

После того, как Мэйсона Гринвуда выпустили под залог, его обвинили в нарушении условий освобождения, так как он неоднократно связывался с обвинительницей. В настоящее время они женаты, недавно у них родился ребенок.

В феврале 2023 года дело было прекращено, так как партнерша Гринвуда отказалась от участия в деле в качестве свидетеля. Обвинения с футболиста сняты не были, он не оправдан. По сути «дело Гринвуда» развалилось из-за потери ключевого свидетеля.

3 комментария

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surfing
начинает становиться стыдно за клуб
+3
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Cheldon
Сливают Гриню "под Джимми", который не хочет видеть Мэйсона в клубе. Похоже, что Рэдклифф действительно обошёл Шейха в соперничестве на покупку клуба. Что ж, остаётся только пожелать Мейсону удачи и процветающей футбольной карьеры в солнечной Испании, и успехов в играх за сборную Ямайки — The Reggae Boyz ⚽! https://www.youtube.com/watch?v=ahL07QmeZP8
0
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Ахма Начоо
25 миллионов евро за токого футболиста это копейки, я думал хотя бы 35-40
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