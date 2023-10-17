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💥 «МЮ» готов отпустить Марсьяля в январе за £13 млн. «Лион» - главный претендент

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По информации Todofichajes, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Антони Марсьяля за £13 млн в январе.

Испанское издание заявляет, что манкунианцы не хотят терять игрока на бесплатной основе, учитывая, что его контракт истекает уже будущим летом.

Сообщается, что на футболиста даже есть покупатель - «Лион». Французский клуб еще не делал официального предложения, но, учитывая слух о «скромной» стоимости игрока, может сделать запрос уже в ближайшее время.

К нападающему проявляют интерес и клубы Премьер-лиги, но конкретные претенденты неизвестны.

Марсьяль сыграл за «МЮ» 307 матчей во всех соревнованиях. Он забил 89 голов и отдал 54 голевые передачи. Футболист был приобретен у «Монако» в 2015 году за £58 млн.

1 комментарий

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Antivse-2
ЭТХ как поживает? теперь в МЮ все хорошо? все напы прессингуют и забивают хотя бы по 17 голов?
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