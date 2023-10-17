💥 «МЮ» готов отпустить Марсьяля в январе за £13 млн. «Лион» - главный претендент
По информации Todofichajes, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Антони Марсьяля за £13 млн в январе.
Испанское издание заявляет, что манкунианцы не хотят терять игрока на бесплатной основе, учитывая, что его контракт истекает уже будущим летом.
Сообщается, что на футболиста даже есть покупатель - «Лион». Французский клуб еще не делал официального предложения, но, учитывая слух о «скромной» стоимости игрока, может сделать запрос уже в ближайшее время.
К нападающему проявляют интерес и клубы Премьер-лиги, но конкретные претенденты неизвестны.
Марсьяль сыграл за «МЮ» 307 матчей во всех соревнованиях. Он забил 89 голов и отдал 54 голевые передачи. Футболист был приобретен у «Монако» в 2015 году за £58 млн.
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