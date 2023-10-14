Бруну не на вершине: 10 игроков «МЮ» с наибольшим количеством минут в этом сезоне

«Манчестер Юнайтед» тяжело начал сезон 2023/24. Они находятся в середине таблицы Премьер-лиги, проиграв обе игры в Лиге чемпионов.

Большую роль в этом играет кризис травм. В этом сезоне уже 16 игроков пропустили игры из-за травм, а восемь игроков в настоящее время выбыли из игры.

Андре Онана и Каземиро – единственные игроки, выходившие в стартовом составе в каждой игре в этом сезоне.

Бруну, Диогу Далот, Маркус Рэшфорд и Виктор Линделеф также участвовали во всех 11 играх, но каждый из них по одному разу не попал в стартовый состав.

Логично, что эти шесть игроков отыграли больше всего минут в этом сезоне.

Вот 10 наиболее часто используемых игроков «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне: