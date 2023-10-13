«Юнайтед» обеспокоен большим количеством травм. Клуб решил провести расследование

Смена медштаба не помогла.

По данным Daily Mail, «Юнайтед» начал расследование причин большого количества травм в команде Эрика тен Хага.

За этот сезон 16 игроков получили травмы или были недоступны на определенном этапе.

В настоящее время Тен Хаг не может рассчитывать на восемь игроков, не считая случая с Джейдоном Санчо, который не имеет никакого отношения к повреждениям.

Некоторые травмированные игроки жизненно важны для босса: например, Люк Шоу, Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан. У других, таких как Кобби Майну и Амад Диалло, прогресс был остановлен из-за серьезных проблем.

Медицинский отдел клуба активно пытается выявить какие-либо закономерности в надежде на то, что это поможет предотвратить подобные ситуации.

Кризис сказался на выступлениях команды в этом сезоне. В том числе по этой причине команда занимает сейчас 10 место с отставанием от лидера в восемь очков.