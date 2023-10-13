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В гостях у Уэйна Руни: футбольное поле, два озера для рыбалки, кинотеатр и бассейн на территории дома

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Уэйн Руни возвращается домой в Англию и будет жить со своей семьей в особняке, стоимостью 20 миллионов фунтов, на территории которого есть футбольное поле, два озера для рыбалки, кинотеатр, огромный крытый бассейн, окруженный стеклянным павильоном, гидромассажная ванна, паровая баня, мужская и женская раздевалки, просторный тренажерный зал.

 

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии только что был назначен новым тренером «Бирмингем Сити». К нему присоединятся легенда «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул и бывший одноклубник по Джон О'Ши – они будут работать в тренерском штабе Руни.

37-летний Руни и его жена Колин могут похвастаться значительным портфолио недвижимости, включая дома во Флориде, США, на Карибах и нескольких объектах недвижимости в Великобритании. Но жемчужиной в короне является их роскошный дом с шестью спальнями стоимостью 20 миллионов фунтов, расположенный на участке земли площадью 40 акров. Семья переехала в него в декабре 2021 года.

6 комментариев

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Леонид Ботвинник
Заслужил. Легенда.
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BagsiSigl
Руни на Бояринцева стал похож)))
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Растиньяк
дети пересадку уже далали?
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j9k4s6mx67
Младший Руни в красной куртке, копия отца!
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Леонид Ботвинник
Ответ BagsiSigl
Руни на Бояринцева стал похож)))
А кто это?
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BagsiSigl
Ответ Леонид Ботвинник
А кто это?
Бывший игрок сборной Англии и лучший бомбардир МЮ.
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