В гостях у Уэйна Руни: футбольное поле, два озера для рыбалки, кинотеатр и бассейн на территории дома

Уэйн Руни возвращается домой в Англию и будет жить со своей семьей в особняке, стоимостью 20 миллионов фунтов, на территории которого есть футбольное поле, два озера для рыбалки, кинотеатр, огромный крытый бассейн, окруженный стеклянным павильоном, гидромассажная ванна, паровая баня, мужская и женская раздевалки, просторный тренажерный зал.

Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии только что был назначен новым тренером «Бирмингем Сити». К нему присоединятся легенда «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул и бывший одноклубник по Джон О'Ши – они будут работать в тренерском штабе Руни.

37-летний Руни и его жена Колин могут похвастаться значительным портфолио недвижимости, включая дома во Флориде, США, на Карибах и нескольких объектах недвижимости в Великобритании. Но жемчужиной в короне является их роскошный дом с шестью спальнями стоимостью 20 миллионов фунтов, расположенный на участке земли площадью 40 акров. Семья переехала в него в декабре 2021 года.