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Дело о «домашнем насилии» против Антони, похоже, разваливается: один из адвокатов отказался от дела

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Бразильца уже вернули в состав.

Адвокат бывшей девушки Энтони «уходит» из дела о домашнем насилии

По словам Джеймса Дэкера из The Telegraph , бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин вряд ли может рассчитывать на успех в обвинительном деле в отношении футболиста.

Дело в том, что адвокат Каваллин Ванесса Соуза прекратила работу по делу, ссылаясь на «личные причины».

Антони категорически отверг выдвинутые против него обвинения в нападении, а несколько других заявителей отказались от своих показаний.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» снова вернул игрока в состав, и он даже сыграл в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Пока неясно, какие шаги Каваллин предпримет дальше. Ранее на этой неделе она встретилась с полицией Манчестера для обсуждения этого дела и, как ожидается, вскоре вернется для еще одного допроса.

4 комментария

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Jim Korbett
Часто в таких ситуациях оказывается, что люди с достатком - жертвы и они имеют дело с шл.хами-вымогательницами.
+4
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+4
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Redhead One
Ответ Igor Burlakov
Пора уже ответные иски подавать, чтобы не повадно было пытаться испортить репутацию известного человека
Надеюсь, что он эту швабру с сиськами загонит в долги лет так на дцать.
+4
-1
+3
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Igor Burlakov
Пора уже ответные иски подавать, чтобы не повадно было пытаться испортить репутацию известного человека
+2
-1
+1
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danilevich
Но лучше играть он вряд ли станет
0
0
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