Дело о «домашнем насилии» против Антони, похоже, разваливается: один из адвокатов отказался от дела

Бразильца уже вернули в состав.

По словам Джеймса Дэкера из The Telegraph , бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин вряд ли может рассчитывать на успех в обвинительном деле в отношении футболиста.

Дело в том, что адвокат Каваллин Ванесса Соуза прекратила работу по делу, ссылаясь на «личные причины».

Антони категорически отверг выдвинутые против него обвинения в нападении, а несколько других заявителей отказались от своих показаний.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» снова вернул игрока в состав, и он даже сыграл в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Пока неясно, какие шаги Каваллин предпримет дальше. Ранее на этой неделе она встретилась с полицией Манчестера для обсуждения этого дела и, как ожидается, вскоре вернется для еще одного допроса.