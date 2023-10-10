United Tweets
Блог

«Это многое для меня значит». Харри Магуайр рассказал о поддержке Дэвида Бекхэма после неудачи в сборной Англии

Харри Магуайр Харри Магуайр
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Харри Магуайр рассказал, что получил совет от легенды «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма после оскорблений со стороны болельщиков Шотландии во время игры в сборной Англии.

Защитник «Юнайтед» подвергался насмешкам со стороны толпы на «Хэмпден Парк» каждый раз, когда он касался мяча в прошлом месяце, в том матче Харри также забил автогол. Бекхэм связался с Магуайром, чтобы подбодрить его после игры и помочь ему преодолеть разочарование.

«Я разговаривал с Дэвидом после игры с Шотландией. Он связался со мной, это было очень мило с его стороны, и я это очень ценю. На протяжении всей своей карьеры я говорил о Дэвиде Бекхэме как о человеке, на которого я равнялся и за которым следил, когда был маленьким мальчиком», - рассказал Харри.

«Тот факт, что он связался со мной, показывает насколько он классный человек. Для меня его звонок многое значит. Я не хочу слишком углубляться в разговор, но главное, что напомнил мне о моей карьере, об успехах, которые у меня были. Я думаю, что когда вы переживаете трудные моменты, вам нужно вспомнить прошлый опыт, вспомнить, чего вы добились и через что прошли. У бывают есть взлеты и падения. Дэвид был в моем положение и знает, что это такое».

Магуайр вызван тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом на предстоящий товарищеский матч против Австралии и отборочный матч Евро-2024 против Италии. Защитник надеется проявить себя с лучшей стороны.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий