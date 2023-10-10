«Это многое для меня значит». Харри Магуайр рассказал о поддержке Дэвида Бекхэма после неудачи в сборной Англии

Харри Магуайр рассказал, что получил совет от легенды «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма после оскорблений со стороны болельщиков Шотландии во время игры в сборной Англии.

Защитник «Юнайтед» подвергался насмешкам со стороны толпы на «Хэмпден Парк» каждый раз, когда он касался мяча в прошлом месяце, в том матче Харри также забил автогол. Бекхэм связался с Магуайром, чтобы подбодрить его после игры и помочь ему преодолеть разочарование.

«Я разговаривал с Дэвидом после игры с Шотландией. Он связался со мной, это было очень мило с его стороны, и я это очень ценю. На протяжении всей своей карьеры я говорил о Дэвиде Бекхэме как о человеке, на которого я равнялся и за которым следил, когда был маленьким мальчиком», - рассказал Харри.

«Тот факт, что он связался со мной, показывает насколько он классный человек. Для меня его звонок многое значит. Я не хочу слишком углубляться в разговор, но главное, что напомнил мне о моей карьере, об успехах, которые у меня были. Я думаю, что когда вы переживаете трудные моменты, вам нужно вспомнить прошлый опыт, вспомнить, чего вы добились и через что прошли. У бывают есть взлеты и падения. Дэвид был в моем положение и знает, что это такое».

Магуайр вызван тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом на предстоящий товарищеский матч против Австралии и отборочный матч Евро-2024 против Италии. Защитник надеется проявить себя с лучшей стороны.