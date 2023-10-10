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🤬 «Ничтожество. Его нужно продать». Фанаты «МЮ» в ярости от игры Рэшфорда и хотят, чтобы клуб избавился от него

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Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом», но не благодаря Маркусу Рэшфорду.

25-летний нападающий продолжает расстраивать фанатов «МЮ» в текущем сезоне, показывая не только низкую результативность, но и слабый уровень игры.

Многие болельщики даже подумывают о необходимости продажи игрока.

'He's a problem and has been for years': Man United fans lose patience with Rashford after another frustrating display

💭 RuudTom83: «Куча игроков просто невероятно слабые, когда дело доходит до поддержания формы и мотивации. Рэшфорд - яркий тому пример. Я бы поставил ему 2 балла из 10 за игру в текущем сезоне».

💭 Piskin: «Это та же старая история с Рэшфордом, которую мы видим на протяжении последних нескольких лет. Большую часть этих нескольких лет он был плох. Пришло время для парней, которые ждут шанса. Маркуса нужно продать по лучшей цене, которую нам предложат».

💭 Frank Grimes: «Он закончился еще в конце прошлого сезона, а сейчас выглядит как полное дерьмо. Этот парень - проблема, которая беспокоит нас уже несколько лет».

💭 Strangest Tribe: «Ничтожество. Он всегда таким был, никакие оправдания ему не помогут. Это чертовски слабый футболист».

💭 Mindhunter: «Предсказуемый футболист, который ничем не может удивить соперника».

А вы как считаете?

7 комментариев

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Romanunited
Труфаны, что тут сказать. У всех могут быть спады и психологические ямы, и в такие моменты больше всего нужна поддержка, но Труфаны считают, что гнобить более действенный метод... Чел как никак 30 голов в прошлом сезоне забил...
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Тиджани Бабангида
Эти болельщики излишне категоричны. Яркий пример «от любви до ненависти»
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Тюменский медвежонок
Ответ Romanunited
Труфаны, что тут сказать. У всех могут быть спады и психологические ямы, и в такие моменты больше всего нужна поддержка, но Труфаны считают, что гнобить более действенный метод... Чел как никак 30 голов в прошлом сезоне забил...
какие спады? Рэшфорд всю жизнь такой, футболист который не умеет поднимать голову когда бьет по воротам или не может нормально отдавать передачи на 5 метров - не может считать звездой и тем более главной надеждой клуба. Когда-то мы называли Нани посредственным футболистом и лишь частью пазла Фергюсона, но если сравнивать Нани и Рэшфорда, то между ними пропасть, Нани реализовывал моменты минимум 4 из 5, как он хладнокровно перебрасывал вратарей - это вообще 10 из 10, у Рэшфорда реализация 2 из 5 - это по его меркам это уже праздник. И это лишь сравнение с Нани, про Руни и Роналду праймовых я вообще молчу... Рэшфорд в 2008 году максимум бы в кубке лиги на 15 минут выходил.
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Мобильный Игорь ne tonet
Ответ Romanunited
Труфаны, что тут сказать. У всех могут быть спады и психологические ямы, и в такие моменты больше всего нужна поддержка, но Труфаны считают, что гнобить более действенный метод... Чел как никак 30 голов в прошлом сезоне забил...
У решфорда никогда не было спадов, это его обычный уровень. Просто у него пару раз был оверперформанс и все решили что он супер звезда. По факту ленивый депутат.
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Elik1989
Есть удар и скорость, но напрочь отсутствует футбольный интеллект.
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Funny lepka
А потом он возвращает форму и вот его любят и ценят.В любом случае в прошлом году он очень помог клубу,стоит подождать как мне кажется
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