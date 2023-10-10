🤬 «Ничтожество. Его нужно продать». Фанаты «МЮ» в ярости от игры Рэшфорда и хотят, чтобы клуб избавился от него

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в матче с «Брентфордом», но не благодаря Маркусу Рэшфорду.

25-летний нападающий продолжает расстраивать фанатов «МЮ» в текущем сезоне, показывая не только низкую результативность, но и слабый уровень игры.

Многие болельщики даже подумывают о необходимости продажи игрока.

💭 RuudTom83: «Куча игроков просто невероятно слабые, когда дело доходит до поддержания формы и мотивации. Рэшфорд - яркий тому пример. Я бы поставил ему 2 балла из 10 за игру в текущем сезоне».

💭 Piskin: «Это та же старая история с Рэшфордом, которую мы видим на протяжении последних нескольких лет. Большую часть этих нескольких лет он был плох. Пришло время для парней, которые ждут шанса. Маркуса нужно продать по лучшей цене, которую нам предложат».

💭 Frank Grimes: «Он закончился еще в конце прошлого сезона, а сейчас выглядит как полное дерьмо. Этот парень - проблема, которая беспокоит нас уже несколько лет».

💭 Strangest Tribe: «Ничтожество. Он всегда таким был, никакие оправдания ему не помогут. Это чертовски слабый футболист».

💭 Mindhunter: «Предсказуемый футболист, который ничем не может удивить соперника».

А вы как считаете?