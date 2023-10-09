Шейх Джассим предложил Бекхэму работу в «Юнайтед», если заявка катарца победит в гонке. В ответ Дэвиду надо оказать ему одну услугу

Совладелец «Интер Майами» готов помочь родному клубу.

Вероятно, шейх Джассим бен Хамад Аль-Тани подготовил для Дэвида Бекхэма особую роль в «Манчестер Юнайтед», если Глейзеры все же примут заявку из Катара.

С ноября 2022 года «Юнайтед» выставлен на продажу нынешними владельцами клуба, и спустя год в гонке остались два претендента на покупку: шейх Джассим и босс INEOS сэр Джим Рэтклифф. Однако сделка до сих пор так и не состоялась, потому что, как сообщается, Глейзеры то ли хотят больше денег, то ли подумывают снять клуб с продажи, чтобы через год попробовать вновь.

Но оба претендента, несмотря на слухи, продолжают строить планы на случай, если «красные дьяволы» перейдут к ним в руки. Как сообщает журналист talkSPORT Анил Кандола, катарский шейх предложил роль в клубе экс-полузащитнику манкунианцев Дэвиду Бекхэму. Он написал в твиттере:

«Вчера вечером мне сказали, что Дэвид Бекхэм находился в прямом контакте с катарцами, и его попросили более активно поддержать их заявку на «Манчестер Юнайтед».

Ему предложили роль «международного посла», если Катар добьется успеха в гонке за «Юнайтед».

Видимо, Бэкс заинтересован в потенциальном назначении и уже начал следовать договоренностям с катарцами. Во время Гран-при Формулы-1 Дэвид высказался о ситуации в «Юнайтед», намекнув на то, кто является его фаворитом на покупку клуба.

«У нас один из крупнейших клубов мира, если не крупнейший. Нам нужна стабильность. Думаю, она важнее всего. У каждого из нас свое мнение насчет того, кто должен управлять клубом, позаботиться о том, чтобы он вернулся на свое место. В наших глазах, глазах фанатов, «МЮ» – номер один.

Мы хотим вернуться на вершину, и я думаю, что знаю подходящих для этого людей. Так что посмотрим!»