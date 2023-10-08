«Сезон должен начаться сейчас». Харри Магуайр уверен, что камбэк против «Брентфорда» должен вернуть веру его партнерам по команде
Пора просыпаться.
Харри Магуайр надеется, что его товарищи по «Манчестер Юнайтед» будут воспринимать победу над «Брентфорда» как настоящее начало сезона.
«Красные дьяволы» неудачно стартовали в сезоне 2023/24: они проиграли больше матчей, чем выиграли (5 побед и 6 поражений). Также манкунианцы пропускают пугающее количество голов, на функциональность обороны повлияла эпидемия травм среди защитников.
Однако в последнем матче перед международным перерывом «Манчестер Юнайтед» одержал вдохновляющую победу, совершив камбэк в матче с «Брентфордом» в компенсированное время (2:1). И Магуайр, отдавший победный ассист, верит, что эта игра вернет команде веру в себя.
В интервью Sky Sports центральный защитник сказал:
«Это была действительно важная победа. Очевидно, что начало сезона было очень трудным для нас. Мы не добились тех результатов, которых требует этот клуб.
Я думаю, что для нас сезон должен начаться сейчас. Это должно стать поворотным моментом для всех нас, как для отдельных личностей, так и для клуба. Нам нужно оттолкнуться от этой победы».
Верите, что «Юнайтед», вдохновленный своим камбэком, сможет вернуться в колею?
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