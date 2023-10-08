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«Сезон должен начаться сейчас». Харри Магуайр уверен, что камбэк против «Брентфорда» должен вернуть веру его партнерам по команде

Харри Магуайр Харри Магуайр
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Пора просыпаться.

Харри Магуайр надеется, что его товарищи по «Манчестер Юнайтед» будут воспринимать победу над «Брентфорда» как настоящее начало сезона.

«Красные дьяволы» неудачно стартовали в сезоне 2023/24: они проиграли больше матчей, чем выиграли (5 побед и 6 поражений). Также манкунианцы пропускают пугающее количество голов, на функциональность обороны повлияла эпидемия травм среди защитников.

Однако в последнем матче перед международным перерывом «Манчестер Юнайтед» одержал вдохновляющую победу, совершив камбэк в матче с «Брентфордом» в компенсированное время (2:1). И Магуайр, отдавший победный ассист, верит, что эта игра вернет команде веру в себя.

В интервью Sky Sports центральный защитник сказал:

«Это была действительно важная победа. Очевидно, что начало сезона было очень трудным для нас. Мы не добились тех результатов, которых требует этот клуб.

Я думаю, что для нас сезон должен начаться сейчас. Это должно стать поворотным моментом для всех нас, как для отдельных личностей, так и для клуба. Нам нужно оттолкнуться от этой победы».

Верите, что «Юнайтед», вдохновленный своим камбэком, сможет вернуться в колею?

3 комментария

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Funny lepka
Если без шуток,то вроде Харри как-то уверенне стал смотреться,даже вон ассисты отдает.
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Ахма Начоо
Ответ Funny lepka
Если без шуток,то вроде Харри как-то уверенне стал смотреться,даже вон ассисты отдает.
Он кстати плохо играл при Де Хеа который ногами не очень уверенно играл , может привыкнув к стилю игры Онана который может своих защитников страховать Мага тоже на новый уровень выйдет
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Funny lepka
Ответ Ахма Начоо
Он кстати плохо играл при Де Хеа который ногами не очень уверенно играл , может привыкнув к стилю игры Онана который может своих защитников страховать Мага тоже на новый уровень выйдет
Ну вполне возможно,я хоть и люблю над ним подшутить,но он в целом хороший защитник,может правда хорошо играть начнет
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