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Без Онана и Рэшфорда: болельщики «МЮ» выбирают состав для матча с «Брентфордом»

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После последовательных домашних поражений от «Кристал Пэлас» и «Галатасарая» болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят увидеть другую команду в сегодняшнем матче Премьер-лиги с «Брентфордом». 

Большинство высказались за исключение  Андре Онана и Маркуса Рэшфорда из состава.

💬 «Я бы хотел увидеть Амрабата в полузащите с Каземиро плюс Маунтом».

💬 «Не играйте с Амрабатом на левом фланге… В задней линии должны быть Далот, Варан, Эванс и Линделеф». 

💬 «Хотелось бы, чтобы Онану оставили на скамейке запасных… он должен знать, что есть предел».

 

4 комментария

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Neron
Состав интересный, вот только вместо Пелистри справа Бруно, а на его месте Маунт!
+3
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Алексей Толстюк
Объясните мне, может я что не понимаю, но за какие заслуги Пильестри все так пихают в основу. От него за несколько игр 0 полезных действий, он не обостряет не возит, я вообще не понимаю чем он сильнее того же Дэна Джеймса. Судак играет на уровне средняка Эрадивизии. Лучше бы Эмерана оставили а этого бы в Гронинген отправили
+3
-2
+1
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Эдем Ахметов
Ответ Алексей Толстюк
Объясните мне, может я что не понимаю, но за какие заслуги Пильестри все так пихают в основу. От него за несколько игр 0 полезных действий, он не обостряет не возит, я вообще не понимаю чем он сильнее того же Дэна Джеймса. Судак играет на уровне средняка Эрадивизии. Лучше бы Эмерана оставили а этого бы в Гронинген отправили
А я тоже не понимаю! Он и для скамейки то не годен! Он не уровень клуба, его нужно отпускать и ему нужно ехать в Испанию, Италию, Германию. АПЛ не его лига! Его корпусом отшвыривают от мяча на трибуны. Он никакой. И вправо вместо Пелистри, я бы Скотти поставил
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Алексей Толстюк
Ответ Эдем Ахметов
А я тоже не понимаю! Он и для скамейки то не годен! Он не уровень клуба, его нужно отпускать и ему нужно ехать в Испанию, Италию, Германию. АПЛ не его лига! Его корпусом отшвыривают от мяча на трибуны. Он никакой. И вправо вместо Пелистри, я бы Скотти поставил
Та кого угодно. Он когда на поле у нас -1 игрок.
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