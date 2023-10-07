Без Онана и Рэшфорда: болельщики «МЮ» выбирают состав для матча с «Брентфордом»

После последовательных домашних поражений от «Кристал Пэлас» и «Галатасарая» болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят увидеть другую команду в сегодняшнем матче Премьер-лиги с «Брентфордом».

Большинство высказались за исключение Андре Онана и Маркуса Рэшфорда из состава.

💬 «Я бы хотел увидеть Амрабата в полузащите с Каземиро плюс Маунтом».

💬 «Не играйте с Амрабатом на левом фланге… В задней линии должны быть Далот, Варан, Эванс и Линделеф».

💬 «Хотелось бы, чтобы Онану оставили на скамейке запасных… он должен знать, что есть предел».