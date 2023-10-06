«Нужно мыслить одинаково». Тен Хан прокомментировал проблемы «МЮ» в обороне

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о проблемах «Юнайтед» в обороне.

«Это именно то, что мы активно обсуждаем в течение последних нескольких дней.

В 99 из 100 случаев топ-команда накажет вас, если вы допускаете ошибки в обороне.

Мы обсуждали это. Нужно одинаково мыслить, чтобы действовать организованно. Тогда можно вести речь о конкретных игроках и их готовности находиться в правильной позиции, чтобы совершать грамотные действия», - заявил наставник «МЮ».

Напомним, что манкунианцы пропустили уже 18 голов за 10 игр со старта сезона.