United Tweets
Блог

«Нужно мыслить одинаково». Тен Хан прокомментировал проблемы «МЮ» в обороне

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о проблемах «Юнайтед» в обороне.

«Это именно то, что мы активно обсуждаем в течение последних нескольких дней.

В 99 из 100 случаев топ-команда накажет вас, если вы допускаете ошибки в обороне.

Erik Ten Hag knows Man Utd have 'dropped in levels' and need to improve fast | The Independent

Мы обсуждали это. Нужно одинаково мыслить, чтобы действовать организованно. Тогда можно вести речь о конкретных игроках и их готовности находиться в правильной позиции, чтобы совершать грамотные действия», - заявил наставник «МЮ».

Напомним, что манкунианцы пропустили уже 18 голов за 10 игр со старта сезона.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДедаДома.нет
Лысый сам себя и своего братюню закапывает.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stanvixx
Ну так то стабильноиграющей не то, что оборонительной 4-ки, а даже двойки ЦЗ у нас нет. Только начинают сыгрываться - сразу кто то вылетает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий