«Нападающие нуждаются в моменте». Тен Хаг уверен, что прошлогодний Рэшфорд еще вернется

Эрик тен Хаг объяснил низкую результативность Маркуса Рэшфорда в новом сезоне.

«Нападающие, когда они не забивают, нуждаются в моменте. И он придет.

Маркус очень опытный, и когда он правильно подходит к игре, команда чувствует это, появляется мотивация и он начнет забивать.

Это нормально - не всегда быть на высшем уровне. Все знают его качества, даже соперники. Но если команда будет делать все правильно, то Рэшфорд сможет показать класс.

В последние недели он часто занимал хорошие позиции.

Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают его. Вся команда в него верит, поэтому я уверен, что все пройдет», - заявил Эрик тен Хаг.

Как думаете, вернется ли Рэшфорд версии сезона 2022/23?