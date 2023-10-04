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Бруну Фернандеш возглавил рейтинг, объясняющий причину спада его формы

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Не удивительно, что Бруну Фернандеш не феерит в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне – он измотан!

29-летний капитан «красных дьяволов» снова потерял темп, когда «Юнайтед» уступил «Галатасараю».

Но у португальца есть оправдание – выяснилось, что за последний год он провел больше матчей, чем любой другой игрок.

Статистика, предоставленная международным союзом игроков FifPro, показала, что Фернандеш сыграл 72 матча за 12 месяцев до 15 сентября этого года. Бруну провел на поле 6666 минут за этот период.

Усталость также может быть причиной спада и 25-летнего Маркуса Рэшфорда, поскольку нападающий «Юнайтед» — единственный англичанин в топ-15 по количеству игр. Он занимает седьмое место, на его счету 67 матчей.

Вот полный список футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей за год:

 

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