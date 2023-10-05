👑 «Тяжело носить корону». Фанаты «МЮ» шокированы тем, как постарел Эрик тен Хаг за полтора года 😩

Будущее Эрика тен Хага в «МЮ» под большим вопрос из-за серии поражений на «Олд Траффорд».

Несмотря на заверения руководства в поддержке специалиста, трудно не заметить, что голландец с трудом переносит этот сложный период.

Фанаты сравнили, как выглядел тен Хаг в начале работы в «МЮ» и сейчас.

Спустя полтора года, появляется ощущение, что Эрик сильно постарел. Серьезным выражением лица он славился всегда, а вот седина стала новым атрибутом специалиста. Разница, как говорится, на лицо.

💭 «Тяжело носить корону...»

💭 «Нынешние игроки должны уйти из клуба, если не хотят выполнять задачи, поставленные тренером. Мы с тобой, Эрик тен Хаг».

💭 «Спасибо Бруно, Рэшфорду, Линделефу и Далоту».

💭 «В наши дни становится все труднее и труднее быть фанатом «Манчестер Юнайтед» из-за того, что происходит в клубе».