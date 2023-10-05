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👑 «Тяжело носить корону». Фанаты «МЮ» шокированы тем, как постарел Эрик тен Хаг за полтора года 😩

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Будущее Эрика тен Хага в «МЮ» под большим вопрос из-за серии поражений на «Олд Траффорд».

Несмотря на заверения руководства в поддержке специалиста, трудно не заметить, что голландец с трудом переносит этот сложный период.

Фанаты сравнили, как выглядел тен Хаг в начале работы в «МЮ» и сейчас.

Спустя полтора года, появляется ощущение, что Эрик сильно постарел. Серьезным выражением лица он славился всегда, а вот седина стала новым атрибутом специалиста. Разница, как говорится, на лицо.

💭 «Тяжело носить корону...»

💭 «Нынешние игроки должны уйти из клуба, если не хотят выполнять задачи, поставленные тренером. Мы с тобой, Эрик тен Хаг».

💭 «Спасибо Бруно, Рэшфорду, Линделефу и Далоту».

💭 «В наши дни становится все труднее и труднее быть фанатом «Манчестер Юнайтед» из-за того, что происходит в клубе».

7 комментариев

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Stretford End
вся система клуба построенна таким образом что спортивных успехов добиться очень сложно.
Практически любой игрок придя в МЮ вдруг начинает снижать к себе требования.
И нет этому обьяснения.
Провалится Эрик, придёт новый который тоже провалиться.
И так далее
+7
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+7
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Ophiomorph
Ответ Stretford End
вся система клуба построенна таким образом что спортивных успехов добиться очень сложно. Практически любой игрок придя в МЮ вдруг начинает снижать к себе требования. И нет этому обьяснения. Провалится Эрик, придёт новый который тоже провалиться. И так далее
А меня заминусовали когда я заикнулся, что проблемы Юнайтед не в тренере совершенно.
+5
0
+5
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Rufatik
Аналогично было и с Сульшером.
+3
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Vezdexodof
Bullshit 👎
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Виталя Губарев
Пока Глейзеры у руля все будет через жопу,им на клуб наплевать они это демонстрируют делом год за годом.
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sLp
Думаю,что все кто с Юнайтед связан, постарели.
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sLp
Ответ Ophiomorph
А меня заминусовали когда я заикнулся, что проблемы Юнайтед не в тренере совершенно.
Арнольд атакует.
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