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Никакого уважения. Фанаты «Галатасарая» не только заполонили «Олд Траффорд», но и сорвали баннер с домашней трибуны

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Висел там больше двух лет...

«Манчестер Юнайтед» потерпел досадное поражение от «Галатасарая» со счетом 3:2 на «Олд Траффорд» во второй игре группового этапа Лиги чемпионов.

Разочарование результатом усугубилось из-за как минимум тысячи болельщиков турецкой команды, которые каким-то образом получили билеты на домашние секции стадиона. Значительная группа фанатов смогла попасть на трибуну сэра Алекса Фергюсона, а еще несколько сотен оказались на трибуне сэра Бобби Чарльтона.

Болельщики «Галатасарая» были и под домашним ярусом, где с 2021 года висел баннер с цитатой легендарного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби:

«Это слава и честь. Нет на свете ничего лучше, чем быть «красным».

Турецкие фанаты решили расправиться с этим баннером, сорвав его, несмотря на сопротивление со стороны работников стадиона.

Установка этого баннера в свое время была инициирована и проспонсирована фанатским движением Стрэтфорд Энд Флэгс. Кто знает, вернется ли он на свое законное место после нападения со стороны болельщиков стамбульского клуба.

12 комментариев

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Ложный Латераль
Это они у фанатов Айнтрахта подсмотрели конспекты?
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Joey Ramone
Нифига, и фаны МЮ это схавали?
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Stretford End
слишком много сливов и проблем в последнее время
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deronda
фанатам МЮ только и остается, что говорить про историю, а тут тебе на.
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василий иванов
свиньи!
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Maksat S
Никакого уважения … у фанатов МЮ к своим ценностям и банерам
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Камиль Габитов
Плешивый отправил не только в транс всю МЮ,но и болельщиков,дома их даже напугали турки...
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piper65
Слишком много туристов на ОТ, в старые времена турки после такого смогли бы уйти метров на 200 от стадиона, максимум
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Real_v_dushe
Ответ Ложный Латераль
Это они у фанатов Айнтрахта подсмотрели конспекты?
Нет, просто сегодняшний МЮ можно унижать по-всякому
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-2
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Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Нет, просто сегодняшний МЮ можно унижать по-всякому
и когда ты уже с веток клуба свалишь...
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MARELLE 29
Ответ Stretford End
и когда ты уже с веток клуба свалишь...
Никогда,ему походу "Ман Сити" за каждый плохой комент про МЮ платит.....
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Алекс Мелкумян
Ответ Real_v_dushe
Нет, просто сегодняшний МЮ можно унижать по-всякому
Реал, пошел на ***
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