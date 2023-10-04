Никакого уважения. Фанаты «Галатасарая» не только заполонили «Олд Траффорд», но и сорвали баннер с домашней трибуны

Висел там больше двух лет...

«Манчестер Юнайтед» потерпел досадное поражение от «Галатасарая» со счетом 3:2 на «Олд Траффорд» во второй игре группового этапа Лиги чемпионов.

Разочарование результатом усугубилось из-за как минимум тысячи болельщиков турецкой команды, которые каким-то образом получили билеты на домашние секции стадиона. Значительная группа фанатов смогла попасть на трибуну сэра Алекса Фергюсона, а еще несколько сотен оказались на трибуне сэра Бобби Чарльтона.

Болельщики «Галатасарая» были и под домашним ярусом, где с 2021 года висел баннер с цитатой легендарного тренера «Юнайтед» Мэтта Басби:

«Это слава и честь. Нет на свете ничего лучше, чем быть «красным».

Турецкие фанаты решили расправиться с этим баннером, сорвав его, несмотря на сопротивление со стороны работников стадиона.

Установка этого баннера в свое время была инициирована и проспонсирована фанатским движением Стрэтфорд Энд Флэгс. Кто знает, вернется ли он на свое законное место после нападения со стороны болельщиков стамбульского клуба.