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«У него были возможности»: Тен Хаг назвал 4 вещи, которые Рэшфорд должен сделать

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Говоря о Маркусе Рэшфорде, Эрик тен Хаг сказал: «Факт в том, что он не забивает в данный момент, но у него были возможности.

«У него было пять или шесть моментов против «Брайтона», и если он будет усердно работать, если он будет вкладываться каждый день, будет правильно концентрироваться, и если команда будет снабжать его, помогать ему и поддерживать его движение, тогда это произойдет».

«Маркус Рэшфорд – игрок, который способен забивать голы в каждой игре, и когда он окажется в нужном месте, он забьет».

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 раз во всех соревнованиях, но в этом сезоне ему удалось забить только один раз.

 

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