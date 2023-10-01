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Персонал «Манчестер Юнайтед» недоволен Рэшфордом? В чем дело?

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Маркус Рэшфорд и другие игроки «Манчестер Юнайтед» были освистаны после субботнего поражения от «Кристал Пэлас». 

Однако, как сообщается, сотрудники клуба подвергли Рэшфорда критике после очередного неудачного выступления. 

По сообщению Manchester Evening News, сотрудники «Юнайтед» были «в отчаянии от того, как Рэшфорд использовал мяч». 

Англичанин был переведен на правый фланг после того, как Алехандро Гарначо вышел на поле в середине второго тайма. Его заменили на 76-й минуте.

Сейчас это худший старт сезона для «Юнайтед» после семи игр за 34 года. 

 

7 комментариев

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Stretford End
И?
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Will Turner
Ответ manhuntrock
Объясните, кто эти сотрудники? И почему их мнение так важно? Сначала они забанили Гринвуда, теперь Рашфордом недовольны. Может они скоро тренировать начнут вместо Тех Хага? В клубе какой-то бардак творится.
скорее всего так мнение штаба сливается в сми для создания подходящей обстановки, чтобы усадить его на лавку
потому что кроме как через мнение общественности этих увольней зумеров не заставить играть
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Руслан1313
Ответ manhuntrock
Объясните, кто эти сотрудники? И почему их мнение так важно? Сначала они забанили Гринвуда, теперь Рашфордом недовольны. Может они скоро тренировать начнут вместо Тех Хага? В клубе какой-то бардак творится.
Согласен полностью, чьё-то мнение решает что будет происходить на поле. Только тренер должен решать кто будет играть и тд, а тут где то читал что у женской команды спросили мнение на счет Антони, типа не жмет ли им нигде если его допустят к тренировкам и играм🤦🏻‍♂️ бред полный и так играть некому, а они соц опросы устраивают
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Rufatik
Продать нельзя оставить!
Запятую «,» поставьте сами…
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manhuntrock
Объясните, кто эти сотрудники? И почему их мнение так важно?
Сначала они забанили Гринвуда, теперь Рашфордом недовольны. Может они скоро тренировать начнут вместо Тех Хага? В клубе какой-то бардак творится.
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Will Turner
наконец то !!! может так и сольют якорь этот
спасибо ему конечно за серию в прошлом сезоне, но после было всё ужасно и сейчас его транжирство моментами и мячом продолжается
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Тима Мамхяг
Ответ Stretford End
И?
😆
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