Персонал «Манчестер Юнайтед» недоволен Рэшфордом? В чем дело?

Маркус Рэшфорд и другие игроки «Манчестер Юнайтед» были освистаны после субботнего поражения от «Кристал Пэлас».

Однако, как сообщается, сотрудники клуба подвергли Рэшфорда критике после очередного неудачного выступления.

По сообщению Manchester Evening News, сотрудники «Юнайтед» были «в отчаянии от того, как Рэшфорд использовал мяч».

Англичанин был переведен на правый фланг после того, как Алехандро Гарначо вышел на поле в середине второго тайма. Его заменили на 76-й минуте.

Сейчас это худший старт сезона для «Юнайтед» после семи игр за 34 года.