Персонал «Манчестер Юнайтед» недоволен Рэшфордом? В чем дело?
Маркус Рэшфорд и другие игроки «Манчестер Юнайтед» были освистаны после субботнего поражения от «Кристал Пэлас».
Однако, как сообщается, сотрудники клуба подвергли Рэшфорда критике после очередного неудачного выступления.
По сообщению Manchester Evening News, сотрудники «Юнайтед» были «в отчаянии от того, как Рэшфорд использовал мяч».
Англичанин был переведен на правый фланг после того, как Алехандро Гарначо вышел на поле в середине второго тайма. Его заменили на 76-й минуте.
Сейчас это худший старт сезона для «Юнайтед» после семи игр за 34 года.
потому что кроме как через мнение общественности этих увольней зумеров не заставить играть
Запятую «,» поставьте сами…
Сначала они забанили Гринвуда, теперь Рашфордом недовольны. Может они скоро тренировать начнут вместо Тех Хага? В клубе какой-то бардак творится.
спасибо ему конечно за серию в прошлом сезоне, но после было всё ужасно и сейчас его транжирство моментами и мячом продолжается