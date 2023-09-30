«Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения». Тен Хаг назвал причину очередного поражения «МЮ» в АПЛ

Эрик тен Хаг прокомментировал поражения «МЮ» в матче седьмого тура АПЛ.

«Было очень важно забить первыми. Но если это делает соперник, то мы все равно должны побеждать.

Нужно найти способ победить, а мы этого не сделали, поэтому должны винить только себя.

Все просто. Мы допустили только три момента за всю игру - все три со стандартов. Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения».

Нам не хватало влияния. Качество игры было недостаточно хорошим», - заявил тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Это четвертое поражение «Юнайтед» в сезоне.