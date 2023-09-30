«Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения». Тен Хаг назвал причину очередного поражения «МЮ» в АПЛ
Эрик тен Хаг прокомментировал поражения «МЮ» в матче седьмого тура АПЛ.
«Было очень важно забить первыми. Но если это делает соперник, то мы все равно должны побеждать.
Нужно найти способ победить, а мы этого не сделали, поэтому должны винить только себя.
Все просто. Мы допустили только три момента за всю игру - все три со стандартов. Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения».
Нам не хватало влияния. Качество игры было недостаточно хорошим», - заявил тен Хаг.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.
Это четвертое поражение «Юнайтед» в сезоне.
После прошлого матча он гордо написал: "Я же писал, что МЮ вернется"
Да людям наплевать на результаты. Отскоки скрывали полное отсутствие игры у МЮ. Зачем победа, если не можешь кайфовать от игры своей команды в каждом матче? Зачем Кубок Лиги, если он выигран из за самоликвидации топовых команд за ненадобностью? Зачем сливать ГК, и заменить его на другого, если все равно будешь играть простыми забросами вперед?
Это не интересно никому, надо побежать, надо свои моменты реализовывать.
Пока в очень тяжёлой ситуации находиться команда.
Оставят тренера или дадут поработать, кто их знает хотим Дейонга , получаем Эриксона. Хотим Кейна или Виктора , получаем Хойлунда.
И так во всем.
Пора менять уже хозяев клуба, а после пытаться , что-то в клубе поменять.
а когда было ?