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«Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения». Тен Хаг назвал причину очередного поражения «МЮ» в АПЛ

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Эрик тен Хаг прокомментировал поражения «МЮ» в матче седьмого тура АПЛ.

«Было очень важно забить первыми. Но если это делает соперник, то мы все равно должны побеждать.

Нужно найти способ победить, а мы этого не сделали, поэтому должны винить только себя.

Все просто. Мы допустили только три момента за всю игру - все три со стандартов. Мы заняли хорошие позиции, но приняли плохие решения».

'It's quite simple': Ten Hag on why Man United lost to Crystal Palace

Нам не хватало влияния. Качество игры было недостаточно хорошим», - заявил тен Хаг.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Это четвертое поражение «Юнайтед» в сезоне.

14 комментариев

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Ложный Латераль
С начала сентября какой то там пользователь пишет один и тот же коммент: "Две победы подряд от МЮ и хейтеры замолкнут"

После прошлого матча он гордо написал: "Я же писал, что МЮ вернется"

Да людям наплевать на результаты. Отскоки скрывали полное отсутствие игры у МЮ. Зачем победа, если не можешь кайфовать от игры своей команды в каждом матче? Зачем Кубок Лиги, если он выигран из за самоликвидации топовых команд за ненадобностью? Зачем сливать ГК, и заменить его на другого, если все равно будешь играть простыми забросами вперед?
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Magnus the Red
Ответ Ложный Латераль
С начала сентября какой то там пользователь пишет один и тот же коммент: "Две победы подряд от МЮ и хейтеры замолкнут" После прошлого матча он гордо написал: "Я же писал, что МЮ вернется" Да людям наплевать на результаты. Отскоки скрывали полное отсутствие игры у МЮ. Зачем победа, если не можешь кайфовать от игры своей команды в каждом матче? Зачем Кубок Лиги, если он выигран из за самоликвидации топовых команд за ненадобностью? Зачем сливать ГК, и заменить его на другого, если все равно будешь играть простыми забросами вперед?
Ты прав. Когда играл МЮ Фергюсона, то у меня никогда не было такого дурацкого осадка после матча. Там бились и умирали на поле до последней секунды и был стиль у команды. А владение ради владения болельщиков мало интересует, как и 700+ пасов назад и поперек поля.
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Паша Неизвестный
Когда уже его выгонят? сколько можно это терпеть?
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MikaSS
Мы знали, мы могли, мы должны были.
Это не интересно никому, надо побежать, надо свои моменты реализовывать.
Пока в очень тяжёлой ситуации находиться команда.
Оставят тренера или дадут поработать, кто их знает хотим Дейонга , получаем Эриксона. Хотим Кейна или Виктора , получаем Хойлунда.
И так во всем.
Пора менять уже хозяев клуба, а после пытаться , что-то в клубе поменять.
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Real_v_dushe
Реал заплатил за Хоселу 1 млн евро, 4 выхода в старте - 4 гола. МЮ заплатил за Хейлунда 75 млн евро, который забил за карьеру столько же в нацчемпионатах, сколько Хоселу в 32 в Эспаньоле за 1 сезон. Очевидно, что когда покупаешь в атаку таких вот котов в мешке для такого чемпионата, как АПЛ, то голов быть не может. Зато у физрука революционные идеи организации игры, которые правда почему-то не могут обыграть Кристал Пэлас дома.
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stif 95
Качество игры было недостаточно хорошим», - заявил тен Хаг.

а когда было ?
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Леонид Ботвинник
Хойлунд = Холланд ? Ну, ну...
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Someone from Internet
Поэтому надо было брать Неймара, когда был шанс летом. Явно умнее и сильнее народного депутата
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всеволод платунов
по-моему тут больше вопросов к тренеру . регресс всех игроков. хреновая селекция .
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Cheldon
Эрик тен Хаг прокомментировал поражения «МЮ» в матче седьмого тура АПЛ: «Не смогли выиграть потому, что не хватало влияния. Принимались плохие решения. Вот если бы тренером был я, то .... 💪» :)
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Alex Pog
Ответ Real_v_dushe
Кейн хотел перейти в МЮ, даже был готов ждать год и перейти свободным агентом. 7хаг не дал добро на переговоры по Кейну и запросил Хейлунда, которого курировало агентство, где работает его сын. Вас наверное удивит, но на рынке игроков даже возраста Хейлунда, которые забили больше 19 голов за карьеру в нацчемпионатах, намного больше, чем кажется. Ну и, конечно, нет у таких, как Вы, вины 7хага в том, что МЮ на краю финансового фейерплей оказался и без какого-либо просвета в игровом плане. Интересно в этом сезоне у МЮ побед будет меньше, чем поражений или нет?
была уже новость, МЮ не потянул бы запросы Тотенхэма и Кейна
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