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Лисандро Мартинес пропустит больше, чем ожидалось. «МЮ» обновил информацию о травме защитника

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

Лисандро Мартинесу, возможно, понадобится дополнительная операция, чтобы наконец вылечиться от изнурительной травмы стопы.

По данным Sky Sports, победитель чемпионата мира может отсутствовать до декабря. У Мартинеса обострилась проблема с плюсневыми костями после того, как в апреле ему потребовалась операция на кости.

«Манчестер Юнайтед» заявил, что он играл с травмой в матчах с «Брайтоном» и «Баварией».

Травма Мартинеса означает, что в обозримом будущем его заменят Магуайр, Линделеф или Джонни Эванс.

Сегодня «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас».

 

1 комментарий

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red hikkikomori
Ну и на кой лысый выпускает игрока с травмой, тот же Рашфорд говорил что его Сульшер с травмой выпускал, поэтому он не мог полностью восстановиться. И вот новый физрук наступает на те же грабли
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