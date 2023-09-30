Лисандро Мартинес пропустит больше, чем ожидалось. «МЮ» обновил информацию о травме защитника

Лисандро Мартинесу, возможно, понадобится дополнительная операция, чтобы наконец вылечиться от изнурительной травмы стопы.

По данным Sky Sports, победитель чемпионата мира может отсутствовать до декабря. У Мартинеса обострилась проблема с плюсневыми костями после того, как в апреле ему потребовалась операция на кости.

«Манчестер Юнайтед» заявил, что он играл с травмой в матчах с «Брайтоном» и «Баварией».

Травма Мартинеса означает, что в обозримом будущем его заменят Магуайр, Линделеф или Джонни Эванс.

Сегодня «МЮ» сыграет с «Кристал Пэлас».