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Антони уже начал тренировки – бразильца сфотографировали в машине на базе «МЮ»

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Антони был сфотографирован в машине, прибывающей на базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне этим утром перед матчем Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Антони получил отпуск 10 сентября, но в начале этой недели вернулся в Англию и в четверг присутствовал на добровольном собеседовании в полиции Большого Манчестера, отрицая обвинения в изнасиловании.

Эрик тен Хаг говорит, что Антони вернется к тренировкам в эти выходные, что, похоже, исключает его из субботней игры.

«В субботу он вернется к тренировкам», – сказал Тен Хаг на пятничной пресс-конференции. «Мне нужно посмотреть, каков его уровень физической подготовки, но я ожидаю, что он будет в порядке».

1 комментарий

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Elik1989
Бегом на поле, в машинах их там фоткают! До потери пульса набирать форму, а для ускорения сзади стоять с палкой и подгонять. Пора 100 млн отбивать, а не по судам гонять.
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