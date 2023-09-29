Антони уже начал тренировки – бразильца сфотографировали в машине на базе «МЮ»

Антони был сфотографирован в машине, прибывающей на базу «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне этим утром перед матчем Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

Антони получил отпуск 10 сентября, но в начале этой недели вернулся в Англию и в четверг присутствовал на добровольном собеседовании в полиции Большого Манчестера, отрицая обвинения в изнасиловании.

Эрик тен Хаг говорит, что Антони вернется к тренировкам в эти выходные, что, похоже, исключает его из субботней игры.

«В субботу он вернется к тренировкам», – сказал Тен Хаг на пятничной пресс-конференции. «Мне нужно посмотреть, каков его уровень физической подготовки, но я ожидаю, что он будет в порядке».