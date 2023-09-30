«Я просто хочу понять его игру»: Рэшфорд рассказал, как пытается наладить контакт с Хейлундом

Маркус Рэшфорд говорит, что он работает за пределами поля, чтобы наладить контакт с Расмусом Хейлундом в «Манчестер Юнайтед».

Он сказал: «Я просто хочу понять его игру, и чтобы он как можно быстрее понял мою игру.

Я рад, что нас ждет так много игр, потому что у нас будет много возможностей показать, кто мы».

«Он большой, сильный, физически развитый парень, у него хорошие способности к завершению. Поэтому, когда у него появятся шансы, он забьет голы».

Хейлунд уже продемонстрировал свои качества в «Манчестер Юнайтед». 20-летний футболист забил гол в матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Ожидается, что сегодня он выйдет в стартовом составе вместе с Рэшфордом против Кристал Пэлас.