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«Я просто хочу понять его игру»: Рэшфорд рассказал, как пытается наладить контакт с Хейлундом

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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Футбол Футбол

Маркус Рэшфорд говорит, что он работает за пределами поля, чтобы наладить контакт с Расмусом Хейлундом в «Манчестер Юнайтед».

Он сказал: «Я просто хочу понять его игру, и чтобы он как можно быстрее понял мою игру.

Я рад, что нас ждет так много игр, потому что у нас будет много возможностей показать, кто мы».

«Он большой, сильный, физически развитый парень, у него хорошие способности к завершению. Поэтому, когда у него появятся шансы, он забьет голы».

Хейлунд уже продемонстрировал свои качества в «Манчестер Юнайтед». 20-летний футболист забил гол в матче Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Ожидается, что сегодня он выйдет в стартовом составе вместе с Рэшфордом против Кристал Пэлас.

4 комментария

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Ksandvankneshas
Ответ Руслан1313
Получается что сейчас Рэшфорд не понимает игру Хейлунда🤔
Та он и про свою не очень понимает как нужно.
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Руслан1313
Получается что сейчас Рэшфорд не понимает игру Хейлунда🤔
+1
0
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Ложный Латераль
Думаю нужно попробавать на него пасовать, а там с игрой уже походу можно будет разобраться
+1
0
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Ахма Начоо
Ответ Руслан1313
Получается что сейчас Рэшфорд не понимает игру Хейлунда🤔
Конечно нет, поэтому и нужно покупать игроков перед предсезонными играми и не после, поэтому МЮ не так хорош впереди.
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